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Епархия подала в суд из-за захвата экс-схимонахом Сергием монастыря
Епархия подала в суд из-за захвата экс-схимонахом Сергием монастыря
Екатеринбургская епархия обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь, где... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:45
2020-12-22T14:45
среднеуральский женский монастырь
схимонах сергий (николай романов)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Екатеринбургская епархия обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь, где укрывается отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), следует из данных картотеки суда.В документе уточняется, что по данным истца, монастырь расположен на трех земельных участках, которые были предоставлены в безвозмездное пользование епархии на 49 лет. Также истец указал, что он не может оформить право собственности на здание храма в административном порядке, так как отсутствует разрешительная документация, в связи с чем просил суд обеспечить специалистам доступ в храм для составления проведения необходимых экспертиз.Следующее заседание по иску епархии назначено на 19 января.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
https://ria.ru/20201212/episkop-1588913059.html
https://ria.ru/20200703/1573859756.html
https://ria.ru/20200813/1575669126.html
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среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область

Епархия подала в суд из-за захвата экс-схимонахом Сергием монастыря

14:45 22.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Екатеринбургская епархия обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь, где укрывается отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), следует из данных картотеки суда.

"Централизованная религиозная организация Екатеринбургская епархия Русской православной церкви обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к администрации городского округа Среднеуральск о признании права собственности на здание храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", являющегося частью монастырского комплекса женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Среднеуральске", - говорится в определении суда.

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12 декабря, 14:43Религия и мировоззрение
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В документе уточняется, что по данным истца, монастырь расположен на трех земельных участках, которые были предоставлены в безвозмездное пользование епархии на 49 лет. Также истец указал, что он не может оформить право собственности на здание храма в административном порядке, так как отсутствует разрешительная документация, в связи с чем просил суд обеспечить специалистам доступ в храм для составления проведения необходимых экспертиз.

"В отношении спорного объекта судом назначена судебная строительно-техническая экспертиза. В целях обеспечения беспрепятственного доступа экспертов на территорию суд принимает меры в виде запрета лицам, находящимся на территории храма, препятствовать деятельности экспертов, а также препятствовать доступу на территорию храма и в здание храма", - уточняется в определении.

Следующее заседание по иску епархии назначено на 19 января.
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Лишенный сана схиигумен Сергий останется монахом
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
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Почему мятежный схимонах Сергий скрывает, что творится в монастыре
 
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