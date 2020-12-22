https://ria.ru/20201222/sergiy-1590400332.html

Епархия подала в суд из-за захвата экс-схимонахом Сергием монастыря

Епархия подала в суд из-за захвата экс-схимонахом Сергием монастыря

Екатеринбургская епархия обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь, где... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:45

2020-12-22T14:45

2020-12-22T14:45

среднеуральский женский монастырь

схимонах сергий (николай романов)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574480614_0:84:2913:1723_1920x0_80_0_0_2a3b189143d07132af4183f200525fd8.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Екатеринбургская епархия обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь, где укрывается отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), следует из данных картотеки суда.В документе уточняется, что по данным истца, монастырь расположен на трех земельных участках, которые были предоставлены в безвозмездное пользование епархии на 49 лет. Также истец указал, что он не может оформить право собственности на здание храма в административном порядке, так как отсутствует разрешительная документация, в связи с чем просил суд обеспечить специалистам доступ в храм для составления проведения необходимых экспертиз.Следующее заседание по иску епархии назначено на 19 января.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

https://ria.ru/20201212/episkop-1588913059.html

https://ria.ru/20200703/1573859756.html

https://ria.ru/20200813/1575669126.html

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область