https://ria.ru/20201222/semya-1590384139.html

Избитого матерью 12-летнего мальчика в Томской области изъяли из семьи

Избитого матерью 12-летнего мальчика в Томской области изъяли из семьи

Органы опеки и попечительства в Томской области проверили ситуацию в семье, где мать избила 12-летнего сына, принято решение об изъятии мальчика, сообщила РИА... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:41

2020-12-22T13:41

2020-12-22T13:41

следственный комитет россии (ск рф)

каргасокский район

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Органы опеки и попечительства в Томской области проверили ситуацию в семье, где мать избила 12-летнего сына, принято решение об изъятии мальчика, сообщила РИА Новости во вторник представитель облдепартамента по вопросам семьи и детей.Ранее сообщалось, что вечером 19 декабря 2020 года жительница Каргасокского района, предположительно, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, избила своего сына якобы из-за его поведения в школе. Видеозапись конфликта разошлась в социальных сетях. В отношении женщины составили административный протокол и возбудили уголовное дело об угрозе убийством.В департаменте отметили, что в целях обеспечения безопасности ребенка, которому, как это видно на видео, угрожала опасность, принято постановление администрации Каргасокского района об изъятии из семьи согласно 77 статье Семейного кодекса РФ (при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей).Представитель департамента подчеркнула, что будет проведена работа по психологической реабилитации ребенка. Специалисты помогут мальчику справиться с последствиями психологической травмы, полученной в кровной семье, и адаптироваться в будущей замещающей семье. Сейчас ребенок находится в безопасности, органы опеки ведут работу по организации его устройства в семью.По данным следственного управления СК РФ по Томской области, которое расследует уголовное дело в отношении матери мальчика, женщина - жительница деревни Пашни Каргасокского района, в собственном доме избила сына из-за его поведения в школе, при этом кричала, что "убивает и убивать будет". Этот момент сняла на видео находившаяся в гостях у женщины односельчанка, которая вместе с хозяйкой распивала спиртное.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/proisshestviya-1590057355.html

каргасокский район

томская область

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следственный комитет россии (ск рф), каргасокский район, томская область, происшествия