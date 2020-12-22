Избитого матерью 12-летнего мальчика в Томской области изъяли из семьи
НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Органы опеки и попечительства в Томской области проверили ситуацию в семье, где мать избила 12-летнего сына, принято решение об изъятии мальчика, сообщила РИА Новости во вторник представитель облдепартамента по вопросам семьи и детей.
Ранее сообщалось, что вечером 19 декабря 2020 года жительница Каргасокского района, предположительно, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, избила своего сына якобы из-за его поведения в школе. Видеозапись конфликта разошлась в социальных сетях. В отношении женщины составили административный протокол и возбудили уголовное дело об угрозе убийством.
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"По результатам мониторинга социальных сетей сигнал незамедлительно был направлен в органы опеки в Каргасокский район. В тот же день как поступила информация, специалисты опеки выехали в семью, предварительно изучили сложившуюся ситуацию", - сообщила собеседница агентства.
В департаменте отметили, что в целях обеспечения безопасности ребенка, которому, как это видно на видео, угрожала опасность, принято постановление администрации Каргасокского района об изъятии из семьи согласно 77 статье Семейного кодекса РФ (при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей).
Представитель департамента подчеркнула, что будет проведена работа по психологической реабилитации ребенка. Специалисты помогут мальчику справиться с последствиями психологической травмы, полученной в кровной семье, и адаптироваться в будущей замещающей семье. Сейчас ребенок находится в безопасности, органы опеки ведут работу по организации его устройства в семью.
По данным следственного управления СК РФ по Томской области, которое расследует уголовное дело в отношении матери мальчика, женщина - жительница деревни Пашни Каргасокского района, в собственном доме избила сына из-за его поведения в школе, при этом кричала, что "убивает и убивать будет". Этот момент сняла на видео находившаяся в гостях у женщины односельчанка, которая вместе с хозяйкой распивала спиртное.