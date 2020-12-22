https://ria.ru/20201222/selfi-1590383627.html

В Подмосковье погиб молодой человек, делая селфи на высоковольтной линии

В Подмосковье погиб молодой человек, делая селфи на высоковольтной линии

Следователи начали проверку после гибели молодого человека, забравшегося ради фотографии на высоковольтную линию, рассказала журналистам старший помощник... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:39

2020-12-22T13:39

2020-12-22T13:39

ольга врадий

сходня

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели молодого человека, забравшегося ради фотографии на высоковольтную линию, рассказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, тело 20-летнего жителя Подмосковья было обнаружено 21 декабря в городском округе Химки в микрорайоне Сходня."По данному факту следственным отделом по г. Химки ГСУ СК России по Московской области организована проверка и осуществлен выезд на место происшествия", - сказала она.По предварительным данным, молодой человек забрался на высоковольтную линию, чтобы сделать селфи, его ударило током, и он упал, добавила Врадий.

https://ria.ru/20201222/vodopad-1590316115.html

сходня

московская область (подмосковье)

химки

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ольга врадий, сходня, московская область (подмосковье), химки, происшествия