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В Подмосковье погиб молодой человек, делая селфи на высоковольтной линии
В Подмосковье погиб молодой человек, делая селфи на высоковольтной линии
Следователи начали проверку после гибели молодого человека, забравшегося ради фотографии на высоковольтную линию, рассказала журналистам старший помощник... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:39
2020-12-22T13:39
2020-12-22T13:39
ольга врадий
сходня
московская область (подмосковье)
химки
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели молодого человека, забравшегося ради фотографии на высоковольтную линию, рассказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, тело 20-летнего жителя Подмосковья было обнаружено 21 декабря в городском округе Химки в микрорайоне Сходня."По данному факту следственным отделом по г. Химки ГСУ СК России по Московской области организована проверка и осуществлен выезд на место происшествия", - сказала она.По предварительным данным, молодой человек забрался на высоковольтную линию, чтобы сделать селфи, его ударило током, и он упал, добавила Врадий.
https://ria.ru/20201222/vodopad-1590316115.html
сходня
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ольга врадий, сходня, московская область (подмосковье), химки, происшествия