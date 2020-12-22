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В Подмосковье погиб молодой человек, делая селфи на высоковольтной линии
В Подмосковье погиб молодой человек, делая селфи на высоковольтной линии
Следователи начали проверку после гибели молодого человека, забравшегося ради фотографии на высоковольтную линию, рассказала журналистам старший помощник... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:39
2020-12-22T13:39
ольга врадий
сходня
московская область (подмосковье)
химки
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели молодого человека, забравшегося ради фотографии на высоковольтную линию, рассказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, тело 20-летнего жителя Подмосковья было обнаружено 21 декабря в городском округе Химки в микрорайоне Сходня."По данному факту следственным отделом по г. Химки ГСУ СК России по Московской области организована проверка и осуществлен выезд на место происшествия", - сказала она.По предварительным данным, молодой человек забрался на высоковольтную линию, чтобы сделать селфи, его ударило током, и он упал, добавила Врадий.
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сходня
московская область (подмосковье)
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ольга врадий, сходня, московская область (подмосковье), химки, происшествия

В Подмосковье погиб молодой человек, делая селфи на высоковольтной линии

13:39 22.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели молодого человека, забравшегося ради фотографии на высоковольтную линию, рассказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
По ее словам, тело 20-летнего жителя Подмосковья было обнаружено 21 декабря в городском округе Химки в микрорайоне Сходня.
"По данному факту следственным отделом по г. Химки ГСУ СК России по Московской области организована проверка и осуществлен выезд на место происшествия", - сказала она.
По предварительным данным, молодой человек забрался на высоковольтную линию, чтобы сделать селфи, его ударило током, и он упал, добавила Врадий.
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Ольга ВрадийСходняМосковская область (Подмосковье)ХимкиПроисшествия
 
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