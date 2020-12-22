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Госдепартамент США ввел санкции против супруги Башара Асада
Госдепартамент США ввел санкции против супруги Башара Асада
США ввели очередные санкции против супруги президента Сирии Башара Асада и ее ближайших родственников, сообщил глава госдепартамента США Майк Помпео. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:21
2020-12-22T19:21
майк помпео
министерство финансов сша
государственный департамент сша
башар асад
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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА новости. США ввели очередные санкции против супруги президента Сирии Башара Асада и ее ближайших родственников, сообщил глава госдепартамента США Майк Помпео.По утверждению ведомства, “она в интересах режима возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти, в том числе за счет так называемой благотворительности и гражданских организаций".&nbsp;Помимо самой супруги президента, санкции коснутся четырех ее ближайших родственников, которые, по мнению Вашингтона, обогатились "за счет страданий сирийцев".Супруга Башара Ассада уже находится по американскими санкциями. Ранее она была включена в санкционный список министерства финансов США. Санкции госдепартамента введены в соответствии с президентским указом 2019 года и блокируют не только имущество на территории США, но и запрещают въезд на территорию США.
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майк помпео, министерство финансов сша, государственный департамент сша, башар асад, сирия, сша, в мире

Госдепартамент США ввел санкции против супруги Башара Асада

19:21 22.12.2020
 
© AP Photo / Hassene DridiПрезидент Сирии Башар Асад с супругой Асмой Асад
Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой Асад - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Hassene Dridi
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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА новости. США ввели очередные санкции против супруги президента Сирии Башара Асада и ее ближайших родственников, сообщил глава госдепартамента США Майк Помпео.

“Госдепартамент вводит санкции в отношении Асмы Асад, супруги Башара Ассада, за препятствование усилиям по продвижению политического решение сирийского конфликта”, - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом.

По утверждению ведомства, “она в интересах режима возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти, в том числе за счет так называемой благотворительности и гражданских организаций". 
Помимо самой супруги президента, санкции коснутся четырех ее ближайших родственников, которые, по мнению Вашингтона, обогатились "за счет страданий сирийцев".
Супруга Башара Ассада уже находится по американскими санкциями. Ранее она была включена в санкционный список министерства финансов США. Санкции госдепартамента введены в соответствии с президентским указом 2019 года и блокируют не только имущество на территории США, но и запрещают въезд на территорию США.
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