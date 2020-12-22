https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590453043.html

Тихановская сочла санкции Евросоюза против Белоруссии недостаточными

Тихановская сочла санкции Евросоюза против Белоруссии недостаточными

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская считает, что Евросоюз мог бы приложить больше усилий касательно санкций против... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T18:56

2020-12-22T18:56

2020-12-22T18:57

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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МАДРИД, 22 дек - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская считает, что Евросоюз мог бы приложить больше усилий касательно санкций против республики и расширить санкционный список.ЕС в четверг ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится."Мне кажется странным, что в санкционном списке так мало людей. Ведь так много людей, которые несут ответственность за жестокость и насилие. В чем дело, Европа думает, что так мало ответственных за это? Я думаю, что Европа могла бы делать намного больше в плане санкций. В этот список должны быть включены люди, включая полицейских, которые жестоко обращались с гражданами, директора школ, где были нарушения в ходе выборов... Мы уверены, что тема Белоруссии должна быть в политической повестке ЕС, Европарламента и других европейских институтов все время, не только сейчас", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с главой испанского МИД Аранчей Гонсалесом Лайей.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201221/dela-1590275383.html

https://ria.ru/20201222/tikhanovskaya-1590452132.html

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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире