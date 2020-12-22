Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Россия будет отвечать на санкции США в двустороннем режиме, если потребуется, создавая проблемы для их производителей и компаний на рынках третьих стран, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.
"В новых санкциях США в отношении российских компаний нет никакой логики", - сказал политик в эфире телеканала "Вместе РФ". По его словам, основная цель, которую преследуют американцы - обеспечить себе конкурентные преимущества на мировых рынках, и они продолжат создавать своим прямым конкурентам максимальные сложности.
"Я убежден в том, что у России достаточно средств для того, чтобы не уступать в конкуренции", - сказал политик. По его словам, главный ответ России заключается в том, чтобы продолжать устойчиво развиваться и не уступать внешние рынки американским конкурентам.
"Сейчас мы боремся за энергетический рынок Европы. И я уверен, что мы победим в этой схватке", - отметил Косачев. Он подчеркнул, что растет и экспорт российского оружия. "И, разумеется, мы будем отвечать американцам, что называется, в двустороннем режиме, если потребуется, создавая проблемы для их производителей, для их компаний на рынках третьих стран. У России есть для этого достаточно возможностей", - сказал парламентарий.