https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590417699.html

Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний

Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний

Россия будет отвечать на санкции США в двустороннем режиме, если потребуется, создавая проблемы для их производителей и компаний на рынках третьих стран, заявил РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:03

2020-12-22T16:03

2020-12-22T16:03

минторг сша

константин косачев

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Россия будет отвечать на санкции США в двустороннем режиме, если потребуется, создавая проблемы для их производителей и компаний на рынках третьих стран, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей."В новых санкциях США в отношении российских компаний нет никакой логики", - сказал политик в эфире телеканала "Вместе РФ". По его словам, основная цель, которую преследуют американцы - обеспечить себе конкурентные преимущества на мировых рынках, и они продолжат создавать своим прямым конкурентам максимальные сложности."Я убежден в том, что у России достаточно средств для того, чтобы не уступать в конкуренции", - сказал политик. По его словам, главный ответ России заключается в том, чтобы продолжать устойчиво развиваться и не уступать внешние рынки американским конкурентам."Сейчас мы боремся за энергетический рынок Европы. И я уверен, что мы победим в этой схватке", - отметил Косачев. Он подчеркнул, что растет и экспорт российского оружия. "И, разумеется, мы будем отвечать американцам, что называется, в двустороннем режиме, если потребуется, создавая проблемы для их производителей, для их компаний на рынках третьих стран. У России есть для этого достаточно возможностей", - сказал парламентарий.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590396032.html

китай

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минторг сша, константин косачев, китай, европа, сша, в мире