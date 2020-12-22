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В Турции предупредили о последствиях санкций США из-за С-400 для НАТО
В Турции предупредили о последствиях санкций США из-за С-400 для НАТО
Санкции США против Турции в связи с покупкой ею российских систем ПВО С-400 негативно повлияют на совместную деятельность в рамках НАТО, Анкара ожидает от... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:07
2020-12-22T15:07
хулуси акар
мария захарова
с-400 «триумф»
нато
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турция
сша
в мире
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АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Санкции США против Турции в связи с покупкой ею российских систем ПВО С-400 негативно повлияют на совместную деятельность в рамках НАТО, Анкара ожидает от Вашингтона пересмотра этого решения, заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.США ранее ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку С-400.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
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хулуси акар, мария захарова, с-400 «триумф», нато, f-35, турция, сша, в мире

В Турции предупредили о последствиях санкций США из-за С-400 для НАТО

15:07 22.12.2020
 
© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo
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АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Санкции США против Турции в связи с покупкой ею российских систем ПВО С-400 негативно повлияют на совместную деятельность в рамках НАТО, Анкара ожидает от Вашингтона пересмотра этого решения, заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.
США ранее ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку С-400.
"Мы сделаем все возможное, чтобы санкции США не нанесли нам никакого вреда. Это негативно отразится на нашей совместной деятельности с НАТО. США должны немедленно вернуться к пересмотру этого неправильного решения. Мы ожидаем, что оно будет исправлено", - заявил Акар в эфире телеканала NTV.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 02:22
Помпео заявил об опасности купленных Турцией С-400 для США
 
Хулуси АкарМария ЗахароваС-400 «Триумф»НАТОF-35ТурцияСШАВ мире
 
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