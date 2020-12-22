https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590406349.html

В Турции предупредили о последствиях санкций США из-за С-400 для НАТО

В Турции предупредили о последствиях санкций США из-за С-400 для НАТО

Санкции США против Турции в связи с покупкой ею российских систем ПВО С-400 негативно повлияют на совместную деятельность в рамках НАТО, Анкара ожидает от... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:07

2020-12-22T15:07

2020-12-22T15:07

хулуси акар

мария захарова

с-400 «триумф»

нато

f-35

турция

сша

в мире

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АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Санкции США против Турции в связи с покупкой ею российских систем ПВО С-400 негативно повлияют на совместную деятельность в рамках НАТО, Анкара ожидает от Вашингтона пересмотра этого решения, заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.США ранее ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку С-400.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.

https://ria.ru/20201218/s-400-1589822930.html

турция

сша

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хулуси акар, мария захарова, с-400 «триумф», нато, f-35, турция, сша, в мире