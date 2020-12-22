https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590369982.html
В Кремле заверили, что Россия защитит свои интересы на фоне санкций США
В Кремле заверили, что Россия защитит свои интересы на фоне санкций США
Россия должным образом будет защищать свои интересы в свете новых санкций США в отношении Минобороны России и ряда крупных предприятий промышленности, заявил... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:03
2020-12-22T13:03
2020-12-22T13:03
россия
минторг сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия должным образом будет защищать свои интересы в свете новых санкций США в отношении Минобороны России и ряда крупных предприятий промышленности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает МО РФ, специальный летный отряд "Россия", крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей."Мы будем защищать свои интересы должным образом", - заявил Песков журналистам, комментируя данные ограничения.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590360825.html
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