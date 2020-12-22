https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590369766.html

В Кремле прокомментировали новые санкции США

В Кремле прокомментировали новые санкции США

В Кремле назвали новые санкции США очередным враждебным шагом. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:02

2020-12-22T13:02

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китай

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Кремле назвали новые санкции США очередным враждебным шагом.Накануне Министерство торговли Соединенных Штатов опубликовало санкционный список, в который включили 103 компании из России и Китая, связанные, по мнению Вашингтона, с вооруженными силами. В частности, в него вошли Минобороны, Служба внешней разведки, специальный летный отряд "Россия", "Рособоронэкспорт", "Ростех", два предприятия "Роскосмоса", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительна корпорация, одно из старейших в стране судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи", а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей.В документе указано, что это лишь первый транш из перечня компаний, связанных с военными. Для них ограничат продажу некоторых американских товаров и технологий.Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон решил не считаться с интересами собственного бизнеса. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал, что администрацию действующего президента США Дональда Трампа накрыла волна "прощальной активности".

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/sanktsii-1590326233.html

китай

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минторг сша, дмитрий песков, китай, сша, в мире