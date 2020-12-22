В Кремле прокомментировали новые санкции США
13:02 22.12.2020 (обновлено: 13:48 22.12.2020)
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Кремле назвали новые санкции США очередным враждебным шагом.
"Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения. Каждый такой пинок отдаляет нас от момента нормализации и чрезвычайно затрудняет процесс вообще выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне Министерство торговли Соединенных Штатов опубликовало санкционный список, в который включили 103 компании из России и Китая, связанные, по мнению Вашингтона, с вооруженными силами. В частности, в него вошли Минобороны, Служба внешней разведки, специальный летный отряд "Россия", "Рособоронэкспорт", "Ростех", два предприятия "Роскосмоса", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительна корпорация, одно из старейших в стране судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи", а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей.
В документе указано, что это лишь первый транш из перечня компаний, связанных с военными. Для них ограничат продажу некоторых американских товаров и технологий.
Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон решил не считаться с интересами собственного бизнеса.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал, что администрацию действующего президента США Дональда Трампа накрыла волна "прощальной активности".