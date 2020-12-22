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В Кремле прокомментировали новые санкции США
В Кремле прокомментировали новые санкции США
В Кремле назвали новые санкции США очередным враждебным шагом. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:02
2020-12-22T13:48
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Кремле назвали новые санкции США очередным враждебным шагом.Накануне Министерство торговли Соединенных Штатов опубликовало санкционный список, в который включили 103 компании из России и Китая, связанные, по мнению Вашингтона, с вооруженными силами. В частности, в него вошли Минобороны, Служба внешней разведки, специальный летный отряд "Россия", "Рособоронэкспорт", "Ростех", два предприятия "Роскосмоса", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительна корпорация, одно из старейших в стране судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи", а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей.В документе указано, что это лишь первый транш из перечня компаний, связанных с военными. Для них ограничат продажу некоторых американских товаров и технологий.Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон решил не считаться с интересами собственного бизнеса. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал, что администрацию действующего президента США Дональда Трампа накрыла волна "прощальной активности".
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минторг сша, дмитрий песков, китай, сша, в мире

В Кремле прокомментировали новые санкции США

13:02 22.12.2020 (обновлено: 13:48 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Кремле назвали новые санкции США очередным враждебным шагом.

"Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения. Каждый такой пинок отдаляет нас от момента нормализации и чрезвычайно затрудняет процесс вообще выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне Министерство торговли Соединенных Штатов опубликовало санкционный список, в который включили 103 компании из России и Китая, связанные, по мнению Вашингтона, с вооруженными силами. В частности, в него вошли Минобороны, Служба внешней разведки, специальный летный отряд "Россия", "Рособоронэкспорт", "Ростех", два предприятия "Роскосмоса", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительна корпорация, одно из старейших в стране судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи", а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей.
В документе указано, что это лишь первый транш из перечня компаний, связанных с военными. Для них ограничат продажу некоторых американских товаров и технологий.
Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон решил не считаться с интересами собственного бизнеса.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал, что администрацию действующего президента США Дональда Трампа накрыла волна "прощальной активности".
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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"Было бы очень смешно". Косачев раскрыл суть новых санкций США
 
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