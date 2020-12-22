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В Госдуме назвали главную задачу новых санкций США против России
В Госдуме назвали главную задачу новых санкций США против России
Санкции США в отношении Минобороны России и ряда крупных предприятий промышленности имеют одну главную задачу - препятствовать укреплению российского ВПК и... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:36
2020-12-22T12:36
россия
минторг сша
дональд трамп
министерство обороны рф (минобороны рф)
госдума рф
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в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Санкции США в отношении Минобороны России и ряда крупных предприятий промышленности имеют одну главную задачу - препятствовать укреплению российского ВПК и сдерживать развитие гражданской промышленности страны, это привычный для Штатов путь недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железяк.Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает МО РФ, специальный летный отряд "Россия", крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.По мнению парламентария, администрация президента США Дональда Трампа в оставшееся время делает вид, что еще управляет страной, и пытается демонстрировать электорату свою силу. "США привычным для себя путем недобросовестной конкуренции стремятся вытеснить российских производителей", - подчеркнул депутат.При этом, отметил парламентарий, российские высокотехнологичные виды вооружения на основе отечественных научных разработок пользуются заслуженным спросом в других странах, что в США вызывает раздражение и соответствующую реакцию. "Не имея возможности предложить на рынке конкурентоспособную по цене и качеству альтернативу, США вводят незаконные санкции. То же касается и китайских компаний, против которых США ведут санкционную войну", - заявил политик.Железняк добавил, что введение новых санкций в определенном смысле усложнит работу ряда американских компаний, до сих пор имевших возможность сотрудничать с российскими партнерами."Тех, кто вводит новые санкции, даже не смущает, что некоторые фигуры, указанные в списках, уже находятся под санкциями, что никак не отражается на их деятельности и функционировании организаций, которые эти люди представляют", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590360825.html
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россия, минторг сша, дональд трамп, министерство обороны рф (минобороны рф), госдума рф, сша, в мире

В Госдуме назвали главную задачу новых санкций США против России

12:36 22.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Санкции США в отношении Минобороны России и ряда крупных предприятий промышленности имеют одну главную задачу - препятствовать укреплению российского ВПК и сдерживать развитие гражданской промышленности страны, это привычный для Штатов путь недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железяк.
Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает МО РФ, специальный летный отряд "Россия", крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.

"Санкции, которые напоследок решили принять уходящие власти США в отношении министерства обороны России и ряда предприятий гражданской промышленности, имеют одну главную задачу - препятствовать укреплению ВПК России, которую в тех же США считают одной из крупнейших игроков на мировом рынке вооружений, а также попытаться сдержать развитие гражданской промышленности нашей страны", - сказал Железняк.

По мнению парламентария, администрация президента США Дональда Трампа в оставшееся время делает вид, что еще управляет страной, и пытается демонстрировать электорату свою силу. "США привычным для себя путем недобросовестной конкуренции стремятся вытеснить российских производителей", - подчеркнул депутат.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу О мерах по активизации перехода РФ на отечественную продукцию - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
12:29
Медведев назвал логику США по введению санкций ущербной
При этом, отметил парламентарий, российские высокотехнологичные виды вооружения на основе отечественных научных разработок пользуются заслуженным спросом в других странах, что в США вызывает раздражение и соответствующую реакцию. "Не имея возможности предложить на рынке конкурентоспособную по цене и качеству альтернативу, США вводят незаконные санкции. То же касается и китайских компаний, против которых США ведут санкционную войну", - заявил политик.
Железняк добавил, что введение новых санкций в определенном смысле усложнит работу ряда американских компаний, до сих пор имевших возможность сотрудничать с российскими партнерами.
"Тех, кто вводит новые санкции, даже не смущает, что некоторые фигуры, указанные в списках, уже находятся под санкциями, что никак не отражается на их деятельности и функционировании организаций, которые эти люди представляют", - заключил парламентарий.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
10:48
Рогозин назвал новые санкции США против российских компаний незаконными
 
РоссияМинторг СШАДональд ТрампМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Госдума РФСШАВ мире
 
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