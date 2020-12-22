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Рогозин назвал санкции США против производителя "Союзов" незаконными
Рогозин назвал санкции США против производителя "Союзов" незаконными
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал американские санкции против предприятий госкорпорации. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:46
2020-12-22T12:07
илон маск
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dragon spacex
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spacex
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал американские санкции против предприятий госкорпорации.Он напомнил, что в список попал самарский центр "Прогресс" — производитель ракет-носителей "Союз-2", на которых корабль "Союз МС" с 2011 года доставляет астронавтов на Международную космическую станцию, а также головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш.По его словам, санкции незаконны и глупы, ведь к "конечным военным пользователям" произвольно отнесли компании, которые "таковыми не являлись и не являются": в состав ЦНИИмаш входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится и группа специалистов НАСА."Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями? &lt;...&gt; Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это "недоразумение", — сказал директор "Роскосмоса".Накануне Министерство торговли Соединенных Штатов опубликовало санкционный список, в который, помимо двух предприятий "Роскосмоса", вошли, частности, Минобороны, Служба внешней разведки, специальный летный отряд "Россия", "Рособоронэкспорт", "Ростех", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительна корпорация, одно из старейших в стране судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи", а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей. Всего — 45 российских организаций.В документе отмечается, что это лишь первый транш из списка компаний, связанных с военными. Для этих предприятий ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя санкции, отметил, что Вашингтон решил не считаться с интересами собственного бизнеса.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590326326.html
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илон маск, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, союз, spacex, дмитрий рогозин, в мире

Рогозин назвал санкции США против производителя "Союзов" незаконными

10:46 22.12.2020 (обновлено: 12:07 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин перед стартом ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" на космодроме "Байконур"
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-11 на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал американские санкции против предприятий госкорпорации.
Он напомнил, что в список попал самарский центр "Прогресс" — производитель ракет-носителей "Союз-2", на которых корабль "Союз МС" с 2011 года доставляет астронавтов на Международную космическую станцию, а также головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш.

"Теперь, получается, у наших американских коллег вновь "батут заработал", и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш "батут" порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?" — заявил Рогозин РИА Новости.

По его словам, санкции незаконны и глупы, ведь к "конечным военным пользователям" произвольно отнесли компании, которые "таковыми не являлись и не являются": в состав ЦНИИмаш входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится и группа специалистов НАСА.
"Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями? <...> Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это "недоразумение", — сказал директор "Роскосмоса".
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
09:51
ОАК прокомментировала новые американские санкции
Накануне Министерство торговли Соединенных Штатов опубликовало санкционный список, в который, помимо двух предприятий "Роскосмоса", вошли, частности, Минобороны, Служба внешней разведки, специальный летный отряд "Россия", "Рособоронэкспорт", "Ростех", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительна корпорация, одно из старейших в стране судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи", а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей. Всего — 45 российских организаций.
В документе отмечается, что это лишь первый транш из списка компаний, связанных с военными. Для этих предприятий ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.
Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя санкции, отметил, что Вашингтон решил не считаться с интересами собственного бизнеса.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
09:12
Косачев прокомментировал новые санкции США против российских компаний
 
Илон МаскМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXСоюзSpaceXДмитрий РогозинВ мире
 
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