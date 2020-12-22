Рогозин назвал санкции США против производителя "Союзов" незаконными
10:46 22.12.2020 (обновлено: 12:07 22.12.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин перед стартом ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" на космодроме "Байконур"
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал американские санкции против предприятий госкорпорации.
Он напомнил, что в список попал самарский центр "Прогресс" — производитель ракет-носителей "Союз-2", на которых корабль "Союз МС" с 2011 года доставляет астронавтов на Международную космическую станцию, а также головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш.
"Теперь, получается, у наших американских коллег вновь "батут заработал", и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш "батут" порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?" — заявил Рогозин РИА Новости.
По его словам, санкции незаконны и глупы, ведь к "конечным военным пользователям" произвольно отнесли компании, которые "таковыми не являлись и не являются": в состав ЦНИИмаш входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится и группа специалистов НАСА.
"Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями? <...> Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это "недоразумение", — сказал директор "Роскосмоса".
Накануне Министерство торговли Соединенных Штатов опубликовало санкционный список, в который, помимо двух предприятий "Роскосмоса", вошли, частности, Минобороны, Служба внешней разведки, специальный летный отряд "Россия", "Рособоронэкспорт", "Ростех", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительна корпорация, одно из старейших в стране судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи", а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей. Всего — 45 российских организаций.
В документе отмечается, что это лишь первый транш из списка компаний, связанных с военными. Для этих предприятий ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.
Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя санкции, отметил, что Вашингтон решил не считаться с интересами собственного бизнеса.