https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590335949.html

Рогозин назвал санкции США против производителя "Союзов" незаконными

Рогозин назвал санкции США против производителя "Союзов" незаконными

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал американские санкции против предприятий госкорпорации. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:46

2020-12-22T10:46

2020-12-22T12:07

илон маск

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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дмитрий рогозин

в мире

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал американские санкции против предприятий госкорпорации.Он напомнил, что в список попал самарский центр "Прогресс" — производитель ракет-носителей "Союз-2", на которых корабль "Союз МС" с 2011 года доставляет астронавтов на Международную космическую станцию, а также головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш.По его словам, санкции незаконны и глупы, ведь к "конечным военным пользователям" произвольно отнесли компании, которые "таковыми не являлись и не являются": в состав ЦНИИмаш входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится и группа специалистов НАСА."Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями? <...> Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это "недоразумение", — сказал директор "Роскосмоса".Накануне Министерство торговли Соединенных Штатов опубликовало санкционный список, в который, помимо двух предприятий "Роскосмоса", вошли, частности, Минобороны, Служба внешней разведки, специальный летный отряд "Россия", "Рособоронэкспорт", "Ростех", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительна корпорация, одно из старейших в стране судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи", а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей. Всего — 45 российских организаций.В документе отмечается, что это лишь первый транш из списка компаний, связанных с военными. Для этих предприятий ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя санкции, отметил, что Вашингтон решил не считаться с интересами собственного бизнеса.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590326326.html

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590322265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, союз, spacex, дмитрий рогозин, в мире