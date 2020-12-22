https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590326694.html

Эксперт назвал цель американских санкций против РКЦ "Прогресс"

Эксперт назвал цель американских санкций против РКЦ "Прогресс"

Американские санкции в отношении Ракетно-космического центра "Прогресс" направлены на окончательное вытеснение России с рынка коммерческих пусковых услуг и на... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:53

2020-12-22T09:53

2020-12-22T09:53

россия

реакция на санкции

сша

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Американские санкции в отношении Ракетно-космического центра "Прогресс" направлены на окончательное вытеснение России с рынка коммерческих пусковых услуг и на подрыв создания новых отечественных носителей, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.Минторг США в понедельник опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. В космической сфере в него попал РКЦ "Прогресс", изготавливающий ракеты семейства "Союз"."Это последний оставшийся российский коммерческий игрок на рынке запусков. Вводя санкции, они помогают Маску и его Starlink (спутниковая система связи, конкурент OneWeb - ред.). Если запуски OneWeb перейдут с ракет "Союз" на европейские ракеты Ariane, вся программа сразу же станет дороже", - сказал эксперт.Помимо того, РКЦ "Прогресс" занимается разработкой российских перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты, напомнил Ионин."Они бьют там, где основные центры компетенции госкорпорации, где происходят самые серьезные процессы, реализуются стратегические цели", - пояснил эксперт."Цели они выбирают точечно, чтобы не повредить каким-то своим проектам", - добавил Ионин.Он отметил, что санкции вводятся уже после того, как американские астронавты перестали летать на МКС на российских кораблях "Союз", запускаемых с помощью одноименных ракет.Говоря о ЦНИИмаше, в состав которого входит Центр управления полетами, работающий, в том числе, с МКС, Ионин указал, что институт занимается всеми прорывными проектами госкорпорации.По мнению эксперта, единственной защитой этих предприятий от американских санкций стало бы их включение в американскую программу "Артемида" по возвращению на Луну.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590316800.html

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590309743.html

https://ria.ru/20201212/bayden-1588942573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, реакция на санкции, сша