Эксперт назвал цель американских санкций против РКЦ "Прогресс"
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСборка ракет-носителей "Союз-2" на территории АО "РКЦ "Прогресс" в Самаре
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Американские санкции в отношении Ракетно-космического центра "Прогресс" направлены на окончательное вытеснение России с рынка коммерческих пусковых услуг и на подрыв создания новых отечественных носителей, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Минторг США в понедельник опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. В космической сфере в него попал РКЦ "Прогресс", изготавливающий ракеты семейства "Союз".
"Это последний оставшийся российский коммерческий игрок на рынке запусков. Вводя санкции, они помогают Маску и его Starlink (спутниковая система связи, конкурент OneWeb - ред.). Если запуски OneWeb перейдут с ракет "Союз" на европейские ракеты Ariane, вся программа сразу же станет дороже", - сказал эксперт.
Помимо того, РКЦ "Прогресс" занимается разработкой российских перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты, напомнил Ионин.
"Они бьют там, где основные центры компетенции госкорпорации, где происходят самые серьезные процессы, реализуются стратегические цели", - пояснил эксперт.
"Цели они выбирают точечно, чтобы не повредить каким-то своим проектам", - добавил Ионин.
Он отметил, что санкции вводятся уже после того, как американские астронавты перестали летать на МКС на российских кораблях "Союз", запускаемых с помощью одноименных ракет.
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Говоря о ЦНИИмаше, в состав которого входит Центр управления полетами, работающий, в том числе, с МКС, Ионин указал, что институт занимается всеми прорывными проектами госкорпорации.
По мнению эксперта, единственной защитой этих предприятий от американских санкций стало бы их включение в американскую программу "Артемида" по возвращению на Луну.
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