https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590326326.html

ОАК прокомментировала новые американские санкции

ОАК прокомментировала новые американские санкции

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не получала уведомлений о прекращении сотрудничества от своих зарубежных партнеров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:51

2020-12-22T09:51

2020-12-22T09:51

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

китай

сша

экономика

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не получала уведомлений о прекращении сотрудничества от своих зарубежных партнеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации, комментируя новый санкционный список США."Из опубликованной информации следует, что американским компаниям необходимо получать лицензии на сотрудничество с предприятиями из списка. Мы не получали уведомлений о прекращении сотрудничества от наших зарубежных партнеров. Реализация наших авиационных программ продолжается", - отметили в ОАК.Минторг США в понедельник опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает 45 российских предприятий и 58 компаний из КНР.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590308723.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

объединенная авиастроительная корпорация (оак), китай, сша, экономика