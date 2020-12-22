https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590322265.html

Косачев прокомментировал новые санкции США против российских компаний

Косачев прокомментировал новые санкции США против российских компаний

США, вводя новые санкции против предприятий РФ, признают "опасность" для них конкурентоспособных российских технологий, заявил РИА Новости во вторник глава... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:12

2020-12-22T09:12

2020-12-22T09:12

минторг сша

иркут (корпорация)

казанский вертолетный завод

константин косачев

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США, вводя новые санкции против предприятий РФ, признают "опасность" для них конкурентоспособных российских технологий, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Минторг США в понедельник опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает 45 российских предприятий и 58 компаний из КНР."К сожалению, это надолго. И дело здесь не в конкуренции американских политиков друг с другом (а и она хромает по всё множащимся параметрам), а в нарастающей неспособности США конкурировать на равных с геополитическими соперниками", - отметил сенатор.По его словам, наложение санкций на предприятия ВПК за их сотрудничество с оборонными структурами вне пределов разумной логики и здравого смысла, в то время как наложение аналогичных санкций на Минобороны, СВР и иные правительственные структуры - просто смехотворно, точнее - "было бы очень смешно, если бы не было так грустно"."Единственная логика, которую можно в этом случае проследить в действиях американцев - так это косвенное признание того, что российские технологии двойного назначения в высшей степени передовые и прорывные, дееспособные и конкурентоспособные", - подчеркнул Косачев.И потому американцам ничего не остаётся, как пытаться сдерживать их развитие, добавил он. "Уверен, что попытками дело и ограничится", - заключил политик.Санкционный список минторга США де-факто содержит не заявленные 45 российских организаций, а 41, так как названия некоторых из них там продублированы. В частности, корпорация "Иркут" названа там три раза, Объединенная авиастроительная корпорация и Казанский вертолетный завод – по два.Как говорится на сайте минторговли США, американские власти установили, что эти предприятия являются "военными конечными пользователями", что делает их объектом правил экспортного контроля. Это означает, что для экспорта, реэкспорта или передачи им внесенных в списки экспортного контроля товаров потребуется лицензия властей США. При этом власти США утверждают, что эти организации несут "неприемлемы риск" военного использования этих технологий.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590316800.html

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590308723.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минторг сша, иркут (корпорация), казанский вертолетный завод, константин косачев, китай, сша, в мире