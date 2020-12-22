Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590322265.html
Косачев прокомментировал новые санкции США против российских компаний
Косачев прокомментировал новые санкции США против российских компаний
США, вводя новые санкции против предприятий РФ, признают "опасность" для них конкурентоспособных российских технологий, заявил РИА Новости во вторник глава... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:12
2020-12-22T09:12
минторг сша
иркут (корпорация)
казанский вертолетный завод
константин косачев
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_4889568b78426daabfc0b484931617d1.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США, вводя новые санкции против предприятий РФ, признают "опасность" для них конкурентоспособных российских технологий, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Минторг США в понедельник опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает 45 российских предприятий и 58 компаний из КНР."К сожалению, это надолго. И дело здесь не в конкуренции американских политиков друг с другом (а и она хромает по всё множащимся параметрам), а в нарастающей неспособности США конкурировать на равных с геополитическими соперниками", - отметил сенатор.По его словам, наложение санкций на предприятия ВПК за их сотрудничество с оборонными структурами вне пределов разумной логики и здравого смысла, в то время как наложение аналогичных санкций на Минобороны, СВР и иные правительственные структуры - просто смехотворно, точнее - "было бы очень смешно, если бы не было так грустно"."Единственная логика, которую можно в этом случае проследить в действиях американцев - так это косвенное признание того, что российские технологии двойного назначения в высшей степени передовые и прорывные, дееспособные и конкурентоспособные", - подчеркнул Косачев.И потому американцам ничего не остаётся, как пытаться сдерживать их развитие, добавил он. "Уверен, что попытками дело и ограничится", - заключил политик.Санкционный список минторга США де-факто содержит не заявленные 45 российских организаций, а 41, так как названия некоторых из них там продублированы. В частности, корпорация "Иркут" названа там три раза, Объединенная авиастроительная корпорация и Казанский вертолетный завод – по два.Как говорится на сайте минторговли США, американские власти установили, что эти предприятия являются "военными конечными пользователями", что делает их объектом правил экспортного контроля. Это означает, что для экспорта, реэкспорта или передачи им внесенных в списки экспортного контроля товаров потребуется лицензия властей США. При этом власти США утверждают, что эти организации несут "неприемлемы риск" военного использования этих технологий.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590316800.html
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590308723.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a011287449da13c228cd1e6af5e4eb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минторг сша, иркут (корпорация), казанский вертолетный завод, константин косачев, китай, сша, в мире

Косачев прокомментировал новые санкции США против российских компаний

09:12 22.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США, вводя новые санкции против предприятий РФ, признают "опасность" для них конкурентоспособных российских технологий, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Минторг США в понедельник опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает 45 российских предприятий и 58 компаний из КНР.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
07:21
Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
"К сожалению, это надолго. И дело здесь не в конкуренции американских политиков друг с другом (а и она хромает по всё множащимся параметрам), а в нарастающей неспособности США конкурировать на равных с геополитическими соперниками", - отметил сенатор.
По его словам, наложение санкций на предприятия ВПК за их сотрудничество с оборонными структурами вне пределов разумной логики и здравого смысла, в то время как наложение аналогичных санкций на Минобороны, СВР и иные правительственные структуры - просто смехотворно, точнее - "было бы очень смешно, если бы не было так грустно".
"Единственная логика, которую можно в этом случае проследить в действиях американцев - так это косвенное признание того, что российские технологии двойного назначения в высшей степени передовые и прорывные, дееспособные и конкурентоспособные", - подчеркнул Косачев.
И потому американцам ничего не остаётся, как пытаться сдерживать их развитие, добавил он. "Уверен, что попытками дело и ограничится", - заключил политик.
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
00:06
"Ростех" прокомментировал новые санкции США
Санкционный список минторга США де-факто содержит не заявленные 45 российских организаций, а 41, так как названия некоторых из них там продублированы. В частности, корпорация "Иркут" названа там три раза, Объединенная авиастроительная корпорация и Казанский вертолетный завод – по два.
Как говорится на сайте минторговли США, американские власти установили, что эти предприятия являются "военными конечными пользователями", что делает их объектом правил экспортного контроля. Это означает, что для экспорта, реэкспорта или передачи им внесенных в списки экспортного контроля товаров потребуется лицензия властей США. При этом власти США утверждают, что эти организации несут "неприемлемы риск" военного использования этих технологий.
 
Минторг СШАИркут (корпорация)Казанский вертолетный заводКонстантин КосачевКитайСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Умер автор и продюсер "Чужого" Дэвид Гайлер
16:38В России 52 тысячи человек привились от COVID-19
16:38Врач призвал сутки не садиться за руль после приема алкоголя
16:36В России около 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно
16:36Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
16:35Мурашко назвал нагрузку на здравоохранение из-за COVID-19 колоссальной
16:34В ЦБ допустили "демонтаж" института накопительных пенсий
16:34Собянин заявил о росте числа госпитализаций больных COVID-19
16:34Собянин оценил возможность послабления ограничительных мер по COVID-19
16:33Мишустин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом
16:31Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной
16:30Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
Лента новостейМолния