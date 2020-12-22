https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590310184.html

Санкционный список США де-факто содержит 41 организацию из РФ, а не 45

Санкционный список США де-факто содержит 41 организацию из РФ, а не 45

Опубликованный в понедельник санкционный список минторга США де-факто содержит не заявленные 45 российских организаций, а 41, так как названия некоторых из них... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T00:46

2020-12-22T00:46

2020-12-22T00:46

россия

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Опубликованный в понедельник санкционный список минторга США де-факто содержит не заявленные 45 российских организаций, а 41, так как названия некоторых из них там продублированы, следует из списка.В частности, корпорация "Иркут" названа там три раза, Объединенная авиастроительная корпорация и Казанский вертолетный завод – по два.Как говорится на сайте минторговли США, американские власти установили, что эти предприятия являются "военными конечными пользователями", что делает их объектом правил экспортного контроля. Это означает, что для экспорта, реэкспорта или передачи им внесенных в списки экспортного контроля товаров потребуется лицензия властей США.При этом власти США "пришли к выводу, что эти организации несут "неприемлемы риск" военного использования этих технологий.Документ будет размещен для публичного ознакомления на сайте Федерального реестра 22 декабря.Ранее сообщалось, что ключевые предприятия гражданского авиастроения России впервые могут попасть под санкции США. Согласно черновому проекту соответствующего списка, с которым ранее удалось ознакомиться РИА Новости, в документе указано более десяти предприятий гражданского авиастроения, в том числе производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения. В частности, в черновом проекте документа был указан неназванный ФГУП, связанный с администрацией президента РФ, российское военное ведомство, один из подведомственных ему центров, ряд других предприятий ОПК и гражданской промышленности, а также экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) РИА Новости сообщали, что специалисты корпорации изучают информацию о санкционном списке США, реализация ключевых гражданских программ продолжается. В начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил журналистам, что российская авиапромышленность продолжает работать с иностранными партнерами, заявлений о возможном прекращении сотрудничества от зарубежных партнеров не поступало.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590309743.html

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590308723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), сша, экономика