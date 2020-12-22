https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590308723.html

"Ростех" прокомментировал новые санкции США

"Ростех" прокомментировал новые санкции США

Включение корпорации "Ростех" в санкционный список минторга США - это очередной виток недружественных действий, заявили РИА Новости в корпорации. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T00:06

2020-12-22T00:06

2020-12-22T06:38

россия

минторг сша

ростех

сша

экономика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Включение корпорации "Ростех" в санкционный список минторга США - это очередной виток недружественных действий, заявили РИА Новости в корпорации.Ранее американский минторг опубликовал список из 103 российских и китайских компаний, к которым применят экспортные ограничения.В него попало 41 предприятие из России, "конечным потребителем продукции которых являются военные". В списке значатся в том числе Минобороны, СВР, специальный летный отряд "Россия", "Рособоронэкспорт", "Ростех", "Росатом", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", ОАК, ОДК, одно из старейших в стране судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи", авиастроительные заводы "Иркут" и КнААЗ, а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/germaniya-1590284804.html

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россия, минторг сша, ростех, сша, экономика