https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590308723.html
"Ростех" прокомментировал новые санкции США
"Ростех" прокомментировал новые санкции США
Включение корпорации "Ростех" в санкционный список минторга США - это очередной виток недружественных действий, заявили РИА Новости в корпорации. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T00:06
2020-12-22T00:06
2020-12-22T06:38
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Включение корпорации "Ростех" в санкционный список минторга США - это очередной виток недружественных действий, заявили РИА Новости в корпорации.Ранее американский минторг опубликовал список из 103 российских и китайских компаний, к которым применят экспортные ограничения.В него попало 41 предприятие из России, "конечным потребителем продукции которых являются военные". В списке значатся в том числе Минобороны, СВР, специальный летный отряд "Россия", "Рособоронэкспорт", "Ростех", "Росатом", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", ОАК, ОДК, одно из старейших в стране судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи", авиастроительные заводы "Иркут" и КнААЗ, а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/germaniya-1590284804.html
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