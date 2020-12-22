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В Калининграде отказались от салюта и концерта в Новый год из-за COVID-19

В Калининграде отказались от салюта и концерта в Новый год из-за COVID-19

Власти Калининграда отказались от праздничного салюта и концертов на главной сцене города в новогоднюю ночь из-за коронавируса, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T20:39

2020-12-22T20:39

2020-12-22T20:39

распространение нового коронавируса

елена дятлова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 22 дек - РИА Новости. Власти Калининграда отказались от праздничного салюта и концертов на главной сцене города в новогоднюю ночь из-за коронавируса, сообщила журналистам сити-менеджер Елена Дятлова.Она отметила, что интенсивность движения транспорта в последний день года будет сокращена примерно на 20%, оно прекратится в 22 часа. Первого января автобусы большого класса выйдут на маршрут в 07.30, малого класса — в девять утра. При этом все коммунальные службы, по мнению главы администрации города, должны работать в новогодние каникулы в усиленном режиме и оперативно реагировать на проблемы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

калининград

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена дятлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, калининград