Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/salyut-1590462430.html
Суд в Испании отпустил экс-директора НПП "Салют", разыскиваемого Россией
Суд в Испании отпустил экс-директора НПП "Салют", разыскиваемого Россией
Экс-директор НПП "Салют" (Нижний Новгород) Григорий Казанский, о задержании которого в Испании ранее сообщили правоохранительные органы, в настоящее время... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T20:14
2020-12-22T20:14
россия
каталония
нижний новгород
интерпол
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9012e7baf2b05419f0ff9e0d17c3043b.jpg
МАДРИД, 22 дек – РИА Новости. Экс-директор НПП "Салют" (Нижний Новгород) Григорий Казанский, о задержании которого в Испании ранее сообщили правоохранительные органы, в настоящее время находится на свободе, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.Там пояснили, что Казанский, которого Россия объявила в международный розыск по линии Интерпола, был отпущен на свободу судьей следственного суда №22 Барселоны по распоряжению судьи Национального суда. Дела об экстрадиции из Испании рассматривает Национальный суд. В этом органе РИА Новости не предоставили информацию, применены ли какие-либо ограничительные меры в отношении Казанского до рассмотрения дела по существу.Казанский был задержан в муниципалитете Премия-де-Дальт (провинция Барселона), где у него есть дом. В России его обвиняют в хищении 91 миллиона рублей в рамках гособоронзаказа через аффилированные фирмы. На суд, который состоялся в 2019 году, он не явился, передав через адвокатов справку, что находится на лечении в Испании. Суд выдал ордер на его заочный арест, позже он был объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20201216/ispaniya-1589576269.html
россия
каталония
нижний новгород
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_e8ac8371fc1785e64447b8c471514e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, каталония, нижний новгород, интерпол, испания, в мире

Суд в Испании отпустил экс-директора НПП "Салют", разыскиваемого Россией

20:14 22.12.2020
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
МАДРИД, 22 дек – РИА Новости. Экс-директор НПП "Салют" (Нижний Новгород) Григорий Казанский, о задержании которого в Испании ранее сообщили правоохранительные органы, в настоящее время находится на свободе, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
Там пояснили, что Казанский, которого Россия объявила в международный розыск по линии Интерпола, был отпущен на свободу судьей следственного суда №22 Барселоны по распоряжению судьи Национального суда. Дела об экстрадиции из Испании рассматривает Национальный суд. В этом органе РИА Новости не предоставили информацию, применены ли какие-либо ограничительные меры в отношении Казанского до рассмотрения дела по существу.
Казанский был задержан в муниципалитете Премия-де-Дальт (провинция Барселона), где у него есть дом. В России его обвиняют в хищении 91 миллиона рублей в рамках гособоронзаказа через аффилированные фирмы. На суд, который состоялся в 2019 году, он не явился, передав через адвокатов справку, что находится на лечении в Испании. Суд выдал ордер на его заочный арест, позже он был объявлен в международный розыск.
Сотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 20:01
Бывшая жена арестованного в Испании бизнесмена раскрыла детали дела
 
РоссияКаталонияНижний НовгородИнтерполИспанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Биолог рассказала, каких пациентов с COVID-19 нельзя выписывать домой
08:07В Кузбассе продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
08:01Один из районов Китая снял транспортные ограничения с Россией
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
05:38В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым
Лента новостейМолния