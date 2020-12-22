Суд в Испании отпустил экс-директора НПП "Салют", разыскиваемого Россией
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МАДРИД, 22 дек – РИА Новости. Экс-директор НПП "Салют" (Нижний Новгород) Григорий Казанский, о задержании которого в Испании ранее сообщили правоохранительные органы, в настоящее время находится на свободе, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
Там пояснили, что Казанский, которого Россия объявила в международный розыск по линии Интерпола, был отпущен на свободу судьей следственного суда №22 Барселоны по распоряжению судьи Национального суда. Дела об экстрадиции из Испании рассматривает Национальный суд. В этом органе РИА Новости не предоставили информацию, применены ли какие-либо ограничительные меры в отношении Казанского до рассмотрения дела по существу.
Казанский был задержан в муниципалитете Премия-де-Дальт (провинция Барселона), где у него есть дом. В России его обвиняют в хищении 91 миллиона рублей в рамках гособоронзаказа через аффилированные фирмы. На суд, который состоялся в 2019 году, он не явился, передав через адвокатов справку, что находится на лечении в Испании. Суд выдал ордер на его заочный арест, позже он был объявлен в международный розыск.
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