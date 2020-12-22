https://ria.ru/20201222/safronov-1590370869.html

Путину доложат о публикации в СМИ постановления по делу Сафронова

Путину доложат о публикации в СМИ постановления по делу Сафронова

Президенту РФ Владимиру Путину доложат о публикации в СМИ про отсутствие в постановлении следователя по делу Ивана Сафронова периода его работы в "Роскосмосе",... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:05

2020-12-22T13:05

2020-12-22T13:05

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

россия

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

владимир путин

сша

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложат о публикации в СМИ про отсутствие в постановлении следователя по делу Ивана Сафронова периода его работы в "Роскосмосе", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее газета "Ведомости" опубликовала копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене. Документ ранее был предоставлен одним из его защитников Иваном Павловым. Сообщается, что в тексте постановления нет ни одного упоминания о госкорпорации "Роскосмос" и о периоде, когда Сафронов стал ее сотрудником."Мы, безусловно, обратили внимание на эту публикацию. Действительно, президент отвечал на соответствующий вопрос (в ходе большой пресс-конференции), и эта информация будет доложена главе государства", - сказал Песков журналистам.Пескова также спросили, приведет ли это к каким-то последствиям. Он ответил, что не может ничего сказать по этому поводу."Как я вам уже объяснял, это не может влиять на суть поставленных обвинений. Отмечаются другие обстоятельства, но это не относится к сути обвинений, которые вменяются Ивану Сафронову", - сказал Песков журналистам, комментируя публикацию.Ранее в ходе большой ежегодной пресс-конференции Путин повторил, что, по данным следствия, Сафронова обвиняют в госизмене, в том числе по эпизодам периода его работы в Роскосмосе.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сейчас он остается в СИЗО.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/safronov-1589903789.html

https://ria.ru/20201217/rogozin-1589745831.html

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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, сша, происшествия