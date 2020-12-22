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Ростуризм планирует создать на Дальнем Востоке курорты мирового уровня
Ростуризм планирует создать на Дальнем Востоке курорты мирового уровня
Одной из приоритетных задач нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" является создание на территории страны, особенно на Дальнем Востоке, курортов... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:01
2020-12-22T11:01
курорт
туризм
дальний восток
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Одной из приоритетных задач нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" является создание на территории страны, особенно на Дальнем Востоке, курортов международного уровня, сказала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.По словам Лысенковой, выступавшей на онлайн-форуме "ДФО 2020", это значит, что территории и объекты будут развиваться с учетом мировых практик, включая архитектурный облик курортов, моделирование транспортных потоков, сбалансированное развитие инфраструктуры.При этом регион должен развиваться с учетом бережного отношения к экосистемам и интеграции сообществ местных жителей в экономику впечатлений."В стране должны появиться курорты, которые составят альтернативу мировым туристическим достопримечательностям. Дальний Восток, Камчатка, Сахалин, Якутия и остальные регионы — это приоритеты данного направления, в которые будут заложены все модели и меры поддержки национального проекта", — отметила представитель Ростуризма.
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курорт, туризм, дальний восток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм

Ростуризм планирует создать на Дальнем Востоке курорты мирового уровня

11:01 22.12.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкТуристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого
Туристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Одной из приоритетных задач нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" является создание на территории страны, особенно на Дальнем Востоке, курортов международного уровня, сказала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.
По словам Лысенковой, выступавшей на онлайн-форуме "ДФО 2020", это значит, что территории и объекты будут развиваться с учетом мировых практик, включая архитектурный облик курортов, моделирование транспортных потоков, сбалансированное развитие инфраструктуры.
При этом регион должен развиваться с учетом бережного отношения к экосистемам и интеграции сообществ местных жителей в экономику впечатлений.
"В стране должны появиться курорты, которые составят альтернативу мировым туристическим достопримечательностям. Дальний Восток, Камчатка, Сахалин, Якутия и остальные регионы — это приоритеты данного направления, в которые будут заложены все модели и меры поддержки национального проекта", — отметила представитель Ростуризма.
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