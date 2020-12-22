https://ria.ru/20201222/rogozin-1590336834.html
Рогозин назвал новые санкции США против российских компаний незаконными
Рогозин назвал новые санкции США против российских компаний незаконными
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической РФ отрасли незаконными и глупыми. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:48
2020-12-22T10:48
2020-12-22T10:48
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
союз
наса
цниимаш
дмитрий рогозин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155529/50/1555295082_0:231:2873:1847_1920x0_80_0_0_1da9974429a03876f07ee1211c99b744.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической РФ отрасли незаконными и глупыми.Накануне на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия "Роскосмоса": Ракетно-космический центра "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами)."Они незаконны, впрочем как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции", - сказал Рогозин РИА Новости."Они глупы, поскольку к "конечным военным пользователям" произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются", - добавил собеседник.Рогозин пояснил, что ЦНИИмаш является головным отраслевым научным институтом, в состав которого входит Центр управления полётами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА."Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?" - заметил гендиректор.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590326694.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155529/50/1555295082_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_8d8b1719fac2f88d3f8f8026e328105d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, союз, наса, цниимаш, дмитрий рогозин, в мире