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Рогозин назвал новые санкции США против российских компаний незаконными
Рогозин назвал новые санкции США против российских компаний незаконными
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической РФ отрасли незаконными и глупыми. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:48
2020-12-22T10:48
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
союз
наса
цниимаш
дмитрий рогозин
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической РФ отрасли незаконными и глупыми.Накануне на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия "Роскосмоса": Ракетно-космический центра "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами)."Они незаконны, впрочем как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции", - сказал Рогозин РИА Новости."Они глупы, поскольку к "конечным военным пользователям" произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются", - добавил собеседник.Рогозин пояснил, что ЦНИИмаш является головным отраслевым научным институтом, в состав которого входит Центр управления полётами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА."Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?" - заметил гендиректор.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590326694.html
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международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, союз, наса, цниимаш, дмитрий рогозин, в мире

Рогозин назвал новые санкции США против российских компаний незаконными

10:48 22.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической РФ отрасли незаконными и глупыми.
Накануне на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия "Роскосмоса": Ракетно-космический центра "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).
"Они незаконны, впрочем как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции", - сказал Рогозин РИА Новости.
"Они глупы, поскольку к "конечным военным пользователям" произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются", - добавил собеседник.
Рогозин пояснил, что ЦНИИмаш является головным отраслевым научным институтом, в состав которого входит Центр управления полётами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА.
"Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?" - заметил гендиректор.
Сборка ракет-носителей Союз-2 на территории АО РКЦ Прогресс в Самаре - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Международная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиСоюзНАСАЦНИИМАШДмитрий РогозинВ мире
 
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