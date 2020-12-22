https://ria.ru/20201222/rogozin-1590336834.html

Рогозин назвал новые санкции США против российских компаний незаконными

Рогозин назвал новые санкции США против российских компаний незаконными

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической РФ отрасли незаконными и глупыми. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:48

2020-12-22T10:48

2020-12-22T10:48

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

союз

наса

цниимаш

дмитрий рогозин

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической РФ отрасли незаконными и глупыми.Накануне на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия "Роскосмоса": Ракетно-космический центра "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами)."Они незаконны, впрочем как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции", - сказал Рогозин РИА Новости."Они глупы, поскольку к "конечным военным пользователям" произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются", - добавил собеседник.Рогозин пояснил, что ЦНИИмаш является головным отраслевым научным институтом, в состав которого входит Центр управления полётами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА."Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?" - заметил гендиректор.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590326694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, союз, наса, цниимаш, дмитрий рогозин, в мире