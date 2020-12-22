https://ria.ru/20201222/risk-1590402961.html

Употребление алкоголя увеличивает риск заражения COVID, заявил нарколог

Употребление алкоголя увеличивает риск заражения COVID, заявил нарколог

Употребление алкоголя, наркотиков и табака увеличивает риск заразиться коронавирусом и утяжеляет течение COVID-19, заявил главный внештатный психиатр-нарколог... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:55

2020-12-22T14:55

2020-12-22T14:55

распространение нового коронавируса

евгений брюн

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Употребление алкоголя, наркотиков и табака увеличивает риск заразиться коронавирусом и утяжеляет течение COVID-19, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.Он уточнил, что больные, которые страдают алкоголизмом, более тяжело переносят коронавирусную инфекцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/pokhmele-1590401360.html

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2020

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евгений брюн, общество