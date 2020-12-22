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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/risk-1590402961.html
Употребление алкоголя увеличивает риск заражения COVID, заявил нарколог
Употребление алкоголя увеличивает риск заражения COVID, заявил нарколог
Употребление алкоголя, наркотиков и табака увеличивает риск заразиться коронавирусом и утяжеляет течение COVID-19, заявил главный внештатный психиатр-нарколог... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:55
2020-12-22T14:55
распространение нового коронавируса
евгений брюн
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Употребление алкоголя, наркотиков и табака увеличивает риск заразиться коронавирусом и утяжеляет течение COVID-19, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.Он уточнил, что больные, которые страдают алкоголизмом, более тяжело переносят коронавирусную инфекцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201222/pokhmele-1590401360.html
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евгений брюн, общество

Употребление алкоголя увеличивает риск заражения COVID, заявил нарколог

14:55 22.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШампанское
Шампанское - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Употребление алкоголя, наркотиков и табака увеличивает риск заразиться коронавирусом и утяжеляет течение COVID-19, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
"Я могу сказать совершенно определённо, что потребление алкоголя, наркотиков, никотинсодержащей продукции повышает вероятность заражения коронавирусной инфекцией и утяжеляет течение заболевания", - сказал Брюн на пресс-конференции.
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Нарколог назвал способы облегчить похмелье
Он уточнил, что больные, которые страдают алкоголизмом, более тяжело переносят коронавирусную инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаЕвгений БрюнОбщество
 
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