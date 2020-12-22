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Архангельская область
Архангельская область
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Поморская компания получила статус резидента Арктической зоны РФ
Поморская компания получила статус резидента Арктической зоны РФ
Четвертым резидентом Арктической зоны РФ в Архангельской области стало ООО "Онежский берег", сообщил в своем телеграм-канале глава Поморья Александр Цыбульский. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:00
2020-12-22T17:00
архангельская область
белое море
александр цыбульский
арктика
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 22 дек — РИА Новости. Четвертым резидентом Арктической зоны РФ в Архангельской области стало ООО "Онежский берег", сообщил в своем телеграм-канале глава Поморья Александр Цыбульский.Как отметили в пресс-службе губернатора Архангельской области, компания получит господдержку государства в виде преференций, которые предусмотрены для резидентов АЗРФ. ООО "Онежский берег" будет заниматься сбором пера и пуха птиц на островных территориях Белого моря, обработкой сырья и его реализацией на российских и зарубежных рынках.В Архангельской области официальным статусом резидента АЗРФ наделены уже четыре бизнес-проекта, две заявки находятся в стадии рассмотрения. На этой неделе планируется подача еще нескольких заявок от региона.
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белое море, александр цыбульский, арктика, архангельская область

Поморская компания получила статус резидента Арктической зоны РФ

17:00 22.12.2020
 
© РИА Новости / Вера КостамоОрнитологи обсудили учет и сохранение перелетных птиц Арктики
Орнитологи обсудили учет и сохранение перелетных птиц Арктики - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Вера Костамо
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АРХАНГЕЛЬСК, 22 дек — РИА Новости. Четвертым резидентом Арктической зоны РФ в Архангельской области стало ООО "Онежский берег", сообщил в своем телеграм-канале глава Поморья Александр Цыбульский.
Как отметили в пресс-службе губернатора Архангельской области, компания получит господдержку государства в виде преференций, которые предусмотрены для резидентов АЗРФ. ООО "Онежский берег" будет заниматься сбором пера и пуха птиц на островных территориях Белого моря, обработкой сырья и его реализацией на российских и зарубежных рынках.
"Общий объем капитальных вложений составит три миллиона рублей, средства будут направлены на возведение стационарной орнитологической станции на острове Лесная Осинка в Онежском районе, а также на приобретение оборудования для первичной обработки пуха и транспорта для посещения островных территорий. В рамках реализации проекта будут созданы новые рабочие места", - говорится в сообщении.
В Архангельской области официальным статусом резидента АЗРФ наделены уже четыре бизнес-проекта, две заявки находятся в стадии рассмотрения. На этой неделе планируется подача еще нескольких заявок от региона.
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 12:24Архангельская область
Глава Поморья предложил новые меры поддержки регионального бизнеса
 
Архангельская областьБелое мореАлександр ЦыбульскийАрктикаАрхангельская область
 
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