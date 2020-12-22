https://ria.ru/20201222/rezident-1590431982.html

Поморская компания получила статус резидента Арктической зоны РФ

Поморская компания получила статус резидента Арктической зоны РФ

Четвертым резидентом Арктической зоны РФ в Архангельской области стало ООО "Онежский берег", сообщил в своем телеграм-канале глава Поморья Александр Цыбульский. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:00

2020-12-22T17:00

2020-12-22T17:00

архангельская область

белое море

александр цыбульский

арктика

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 дек — РИА Новости. Четвертым резидентом Арктической зоны РФ в Архангельской области стало ООО "Онежский берег", сообщил в своем телеграм-канале глава Поморья Александр Цыбульский.Как отметили в пресс-службе губернатора Архангельской области, компания получит господдержку государства в виде преференций, которые предусмотрены для резидентов АЗРФ. ООО "Онежский берег" будет заниматься сбором пера и пуха птиц на островных территориях Белого моря, обработкой сырья и его реализацией на российских и зарубежных рынках.В Архангельской области официальным статусом резидента АЗРФ наделены уже четыре бизнес-проекта, две заявки находятся в стадии рассмотрения. На этой неделе планируется подача еще нескольких заявок от региона.

https://ria.ru/20201210/podderzhka-1588569096.html

белое море

арктика

архангельская область

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белое море, александр цыбульский, арктика, архангельская область