https://ria.ru/20201222/reyting-1590245013.html

Россию признали второй сильнейшей перспективной экономикой

Россию признали второй сильнейшей перспективной экономикой

Аналитики Bloomberg поставили Россию на вторую строчку в рейтинге развивающихся стран с хорошими экономическими перспективами. Список замыкает Китай. Однако не... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T08:00

2020-12-22T08:00

2020-12-22T08:08

пандемия

россия

bloomberg l.p.

экономический кризис

экономика

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Аналитики Bloomberg поставили Россию на вторую строчку в рейтинге развивающихся стран с хорошими экономическими перспективами. Список замыкает Китай. Однако не все эксперты столь оптимстичны. Что предлагают для ускорения роста — в материале РИА Новости. Высокие шансыСоставители рейтинга учли одиннадцать показателей экономической и финансовой стабильности, в том числе прогноз по росту ВВП, госдолг, валютные резервы, реальную процентную ставку. По сути, исследование демонстрирует, кто сильнее всего "отскочит" после нынешнего коронавирусного провала.Возглавил список Таиланд — благодаря внушительным резервам и хорошей инвестиционной позиции (разнице между внешними финансовыми активами и обязательствами страны) — восемь процентов ВВП. При этом в Таиланде почти нет карантинных ограничений. "Судя по различным показателям, изученным Bloomberg, многие страны с формирующейся рыночной экономикой смогут возместить потери", — указывают авторы исследования. А у лидеров рейтинга, подчеркивают эксперты, самые высокие шансы "превзойти ожидания".У России отметили надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30% к ВВП.Всего в рейтинге семнадцать строчек. На последнем месте — Китай. Хотя, по прогнозам, КНР избежит рецессии в 2020-м — единственная среди крупнейших экономик мира. Ожидается прирост 2,3%. Однако, указывают аналитики, картину портят высокая долговая нагрузка и скромные валютные резервы."Стабильные государственные финансы и относительно низкий госдолг — важное достижение. Без этого кризис был бы жестче. В 1998-м наша экономика приходила в себя больше года, денег не было, бюджет — дефицитный. Сейчас же мы более устойчивы к внешним шокам. За счет курса на самоизоляцию мы падаем медленнее, но и растем не быстро", — комментирует результаты исследования Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского промышленного союза. Эксперт подчеркивает, что оптимистичные настроения подпитываются ожиданиями ралли на сырьевом рынке в 2020-2023 годах. Предполагают, что нефть, газ, уголь, металлы — традиционные статьи российского экспорта — подорожают. В сочетании с девальвированным рублем это позволит существенно усилить сальдо текущих операций. По прогнозу Bloomberg, в 2021-м российская экономика прибавит три процента. Оценка Минэкономразвития — 3,3%.Стабильный рейтингМеждународное рейтинговое агентство Moody’s предсказывает России в наступающем году 2,3% роста ВВП. Повышение в обновленном прогнозе незначительное: предыдущий, опубликованный агентством в августе, давал чуть более двух процентов после падения на пять с половиной в 2020-м.Как отметил старший кредитный аналитик Moody's Эван Вольманн, экономические последствия пандемии вместе с расходами на антикризисные программы создадут серьезный дефицит бюджета и на ближайшие годы прогнозируется постепенная бюджетная консолидация. Кредитоспособность России по Moody's — "Baa3/стабильный". Это обеспечивают сильный государственный баланс, масштаб экономики, а также сильная внешняя платежная позиция.Но в Moody’s указывают и на негативные факторы, ограничивающие потенциал роста экономики. "Слабость верховенства права, контроля коррупции и доминирование государства отпугивают частных инвесторов и ограничивают усилия по диверсификации, — пишут аналитики в обзоре. — Российский экспорт, а также государственные доходы по-прежнему в значительной мере приходятся на нефтегазовый сектор". Кроме того, никто не отменял геополитические и санкционные риски. Есть потенциалСитуацию в России проанализировал и Всемирный банк (ВБ), предложив пакет мер для ускорения экономического роста. Эксперты банка отметили потенциал по встраиванию в глобальные цепочки торговли и созданию добавленной стоимости. Однако, чтобы реализовать эти возможности, необходимы перемены, полагают экономисты. Экономисты также предложили укрепить сферу услуг — обеспечить конкурентный доступ компаний к финансовым ресурсам, расширить участие иностранных фирм и уделить особое внимание человеческому капиталу.Наконец, аналитики ВБ рекомендуют России создать национальный институт по содействию иностранным инвестициям и усилить защиту прав инвесторов.

https://ria.ru/20201130/vvp-1586994704.html

https://ria.ru/20201218/ekonomika-1589895868.html

https://ria.ru/20201027/ekonomika-1581703296.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/ekonomika-1589498058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, россия, bloomberg l.p., экономический кризис, экономика