https://ria.ru/20201222/restoran-1590478508.html

В Москве пьяный мужчина ударил полицейского в ресторане

В Москве пьяный мужчина ударил полицейского в ресторане

Пьяный мужчина ударил полицейского в ресторане Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T22:54

2020-12-22T22:54

2020-12-22T22:54

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пьяный мужчина ударил полицейского в ресторане Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.По версии следствия, 18 декабря полицейские приехали на вызов в один из ресторанов на юго-западе Москвы с целью охраны общественного порядка."Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из ресторанов ... нанес удар в область головы сотруднику полиции", - сказала Иванова.Она добавила, что личность мужчины установлена, следователи возбудили дело по статье УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти".

https://ria.ru/20201130/srok-1586895960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия