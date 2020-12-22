https://ria.ru/20201222/restoran-1590478508.html
В Москве пьяный мужчина ударил полицейского в ресторане
В Москве пьяный мужчина ударил полицейского в ресторане
Пьяный мужчина ударил полицейского в ресторане Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T22:54
2020-12-22T22:54
2020-12-22T22:54
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пьяный мужчина ударил полицейского в ресторане Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.По версии следствия, 18 декабря полицейские приехали на вызов в один из ресторанов на юго-западе Москвы с целью охраны общественного порядка."Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из ресторанов ... нанес удар в область головы сотруднику полиции", - сказала Иванова.Она добавила, что личность мужчины установлена, следователи возбудили дело по статье УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти".
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия