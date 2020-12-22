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Попова назвала регионы со сложной ситуацией по коронавирусу
Попова назвала регионы со сложной ситуацией по коронавирусу
Ситуация с коронавирусом остается напряженной в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:46
2020-12-22T16:46
2020-12-22T16:57
распространение нового коронавируса
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анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимирская область
республика крым
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом остается напряженной в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В стадии продолжающегося роста находятся четыре субъекта. Это Республика Крым, Владимирская область, Астраханская область и Чукотский автономный округ... Ситуация здесь остается напряженной", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область, республика крым, астраханская область