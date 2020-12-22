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"Сбер" сравнил траты россиян перед праздниками с прошлым годом
"Сбер" сравнил траты россиян перед праздниками с прошлым годом
Траты россиян на неделе с 14 по 20 декабря вновь превысили прошлогодние на 1,1% после падения на 2,8% неделей ранее, чему способствовал перенос зарубежных... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:20
2020-12-22T14:20
новый год—2021
россия
сбербанк россии
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Траты россиян на неделе с 14 по 20 декабря вновь превысили прошлогодние на 1,1% после падения на 2,8% неделей ранее, чему способствовал перенос зарубежных расходов на территорию страны из-за закрытых границ, говорится в исследовании аналитического портала Сбербанка "СберИндекс"."В период с 14 по 20 декабря восстановление потребительских расходов продолжилось. Динамика стала положительной и составила +1,1% год к году после падения на 2,8% год к году неделей ранее", - подсчитали аналитики.Они выяснили, что такая динамика объясняется переносом зарубежных расходов на территорию России. "С начала декабря 2019 года возрастал турпоток, чего в текущем году не наблюдается. Если учесть траты, осуществляемые за границей, то вместо прироста в 1,1% год к году получаем падение совокупных расходов на 6% год к году. Иными словами, внутренний спрос получил поддержку от невозможности тратить за пределами России", - пояснили эксперты.С приближением Нового года россияне стали активнее тратиться на услуги: снижение в данном секторе 14-20 декабря замедлилось до 17,6% в годовом выражении с 19,4% неделей ранее. За отчетную неделю увеличились расходы на непродовольственные товары - на 4,4% (на неделе с 7 по 13 декабря рост составил 3%). Наконец, подскочили и траты на продукты - на 6,2% против роста на 0,8% неделей ранее.Кроме того, эксперты наблюдают и устойчивое увеличение количества активных торговых точек - сейчас она на 5% выше показателей февраля.
https://ria.ru/20201221/prazdnik-1590255856.html
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россия, сбербанк россии, общество

"Сбер" сравнил траты россиян перед праздниками с прошлым годом

14:20 22.12.2020
 
© Fotolia / BlueOrange StudioНовогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Fotolia / BlueOrange Studio
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Траты россиян на неделе с 14 по 20 декабря вновь превысили прошлогодние на 1,1% после падения на 2,8% неделей ранее, чему способствовал перенос зарубежных расходов на территорию страны из-за закрытых границ, говорится в исследовании аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".
"В период с 14 по 20 декабря восстановление потребительских расходов продолжилось. Динамика стала положительной и составила +1,1% год к году после падения на 2,8% год к году неделей ранее", - подсчитали аналитики.
Праздничная инсталляция и новогодняя елка на Манежной площади перед зданием Исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 17:32Новый год—2021
Новогодние праздники 2021: как работают рестораны, музеи и кинотеатры
Они выяснили, что такая динамика объясняется переносом зарубежных расходов на территорию России. "С начала декабря 2019 года возрастал турпоток, чего в текущем году не наблюдается. Если учесть траты, осуществляемые за границей, то вместо прироста в 1,1% год к году получаем падение совокупных расходов на 6% год к году. Иными словами, внутренний спрос получил поддержку от невозможности тратить за пределами России", - пояснили эксперты.
С приближением Нового года россияне стали активнее тратиться на услуги: снижение в данном секторе 14-20 декабря замедлилось до 17,6% в годовом выражении с 19,4% неделей ранее. За отчетную неделю увеличились расходы на непродовольственные товары - на 4,4% (на неделе с 7 по 13 декабря рост составил 3%). Наконец, подскочили и траты на продукты - на 6,2% против роста на 0,8% неделей ранее.
Кроме того, эксперты наблюдают и устойчивое увеличение количества активных торговых точек - сейчас она на 5% выше показателей февраля.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 08:00Туризм
Новогодний стол как в Европе: от салатов до десертов
 
Новый год—2021РоссияСбербанк РоссииОбщество
 
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