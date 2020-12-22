https://ria.ru/20201222/rapota-1590412183.html

Рапота: ученые СГ могут придумать для Арктики проект в духе Hyperloop

Рапота: ученые СГ могут придумать для Арктики проект в духе Hyperloop

В Арктике под эгидой Союзного государства создается инновационный центр для разработок, пригодных для использования в условиях низких температур, для... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:39

2020-12-22T15:39

2020-12-22T15:39

союзное государство

арктика

григорий рапота

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Арктике под эгидой Союзного государства создается инновационный центр для разработок, пригодных для использования в условиях низких температур, для Арктической зоны можно придумать проект наподобие Hyperloop Илона Маска, заявил в интервью РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.По его словам, Союзное государство хотело бы внести вклад в освоение Арктики и готово помочь молодым ученым, прежде всего, инженерам, техникам, которых интересует внедрение их научных разработок, пригодных для экстремальных условий низких температур."Хотим собрать все их научные предложения и "запустить их в Арктику", чтобы они там работали. То есть под эгидой Союзного государства мы создаем инновационный центр для разработок, пригодных для использования в Арктической зоне. Плюс работаем над привлечением инвестиций", - сказал Рапота.Он сообщил, что также рассмотрел проект Hyperloop в контексте применения в Арктике новаторских подходов.Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом такая капсула не касалась бы стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201126/impuls-1586403672.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, григорий рапота