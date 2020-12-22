https://ria.ru/20201222/rapota-1590412183.html
Рапота: ученые СГ могут придумать для Арктики проект в духе Hyperloop
Рапота: ученые СГ могут придумать для Арктики проект в духе Hyperloop
В Арктике под эгидой Союзного государства создается инновационный центр для разработок, пригодных для использования в условиях низких температур, для... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:39
2020-12-22T15:39
2020-12-22T15:39
союзное государство
арктика
григорий рапота
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Арктике под эгидой Союзного государства создается инновационный центр для разработок, пригодных для использования в условиях низких температур, для Арктической зоны можно придумать проект наподобие Hyperloop Илона Маска, заявил в интервью РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.По его словам, Союзное государство хотело бы внести вклад в освоение Арктики и готово помочь молодым ученым, прежде всего, инженерам, техникам, которых интересует внедрение их научных разработок, пригодных для экстремальных условий низких температур."Хотим собрать все их научные предложения и "запустить их в Арктику", чтобы они там работали. То есть под эгидой Союзного государства мы создаем инновационный центр для разработок, пригодных для использования в Арктической зоне. Плюс работаем над привлечением инвестиций", - сказал Рапота.Он сообщил, что также рассмотрел проект Hyperloop в контексте применения в Арктике новаторских подходов.Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом такая капсула не касалась бы стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки.Читайте полный текст интервью >>
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арктика, григорий рапота
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости.
В Арктике под эгидой Союзного государства создается инновационный центр для разработок, пригодных для использования в условиях низких температур, для Арктической зоны можно придумать проект наподобие Hyperloop Илона Маска, заявил в интервью РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
.
По его словам, Союзное государство хотело бы внести вклад в освоение Арктики и готово помочь молодым ученым, прежде всего, инженерам, техникам, которых интересует внедрение их научных разработок, пригодных для экстремальных условий низких температур.
"Хотим собрать все их научные предложения и "запустить их в Арктику", чтобы они там работали. То есть под эгидой Союзного государства мы создаем инновационный центр для разработок, пригодных для использования в Арктической зоне. Плюс работаем над привлечением инвестиций", - сказал Рапота.
Он сообщил, что также рассмотрел проект Hyperloop в контексте применения в Арктике новаторских подходов.
"Я даже посмотрел проект Илона Маска Hyperloop с точки зрения использования в Арктической зоне. Другое дело, захочет ли он с нами взаимодействовать… Можно что-то в этом духе и самим придумать", - подчеркнул Рапота. Госсекретарь Союзного государства считает, что и в России, и в Белоруссии, и в других странах много интересных наработок, а в Арктике есть где развернуться с изобретениями.
Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом такая капсула не касалась бы стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки.