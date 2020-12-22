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Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева по итогам года
Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева по итогам года
24 декабря в 17:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА по итогам года.
2020-12-22T15:49
2020-12-22T15:49
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Задать вопросВ ходе мероприятия речь пойдет о заседании&nbsp;Совета при Президенте Российской Федерации по&nbsp;науке и&nbsp;образованию, которое запланировано на первую половину дня.&nbsp;Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
анонсы

Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева по итогам года

15:49 22.12.2020
 
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24 декабря в 17:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА по итогам года.
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В ходе мероприятия речь пойдет о заседании Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, которое запланировано на первую половину дня. 

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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