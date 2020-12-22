https://ria.ru/20201222/ran-1590413824.html

Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева по итогам года

Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева по итогам года

24 декабря в 17:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА по итогам года.

2020-12-22T15:49

2020-12-22T15:49

2020-12-22T15:49

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Задать вопросВ ходе мероприятия речь пойдет о заседании Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, которое запланировано на первую половину дня. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы