Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева по итогам года
24 декабря в 17:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА по итогам года.
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В ходе мероприятия речь пойдет о заседании Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, которое запланировано на первую половину дня.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В ходе мероприятия речь пойдет о заседании Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, которое запланировано на первую половину дня.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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