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Комитет Госдумы поддержал проект о президентских сроках
Комитет Госдумы поддержал проект о президентских сроках
Комитет ГД по контролю и регламенту на заседании во вторник поддержал законопроект о праве нынешнего главы РФ вновь претендовать на два президентских срока и... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:18
2020-12-22T18:42
андрей клишас
павел крашенинников
россия
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Комитет ГД по контролю и регламенту на заседании во вторник поддержал законопроект о праве нынешнего главы РФ вновь претендовать на два президентских срока и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, сообщил РИА Новости во вторник заместитель председателя комитета Михаил Романов.Как уточняется в решении комитета, законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 23 декабря.Авторами инициативы стали депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.С учетом требований статьи 81 Конституции РФ в законе "О выборах президента РФ" закрепляется, что главой государства "может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа". При этом, отмечается в документе, это требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.Кроме того, проект уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков. "Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением", - говорится в документе.Также парламентарии предлагают прописать в законодательстве, что главой ЦИК может быть гражданин РФ, достигший 30 лет. "С учетом дополнения статьи 78 Конституции Российской Федерации новой частью 5 в Федеральном законе от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" устанавливается, что председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет", - говорится в пояснительной записке к документу.Отмечается, что проектом вносятся уточнения, связанные с закреплением в Конституции РФ наименования должности "сенатор РФ", предусматривается требование о постоянном проживании в РФ кандидата в депутаты Госдумы.
https://ria.ru/20201222/neprikosnovennost-1590434503.html
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андрей клишас, павел крашенинников, россия, госдума рф, владимир путин, политика

Комитет Госдумы поддержал проект о президентских сроках

18:18 22.12.2020 (обновлено: 18:42 22.12.2020)
 
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© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Комитет ГД по контролю и регламенту на заседании во вторник поддержал законопроект о праве нынешнего главы РФ вновь претендовать на два президентских срока и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, сообщил РИА Новости во вторник заместитель председателя комитета Михаил Романов.

"Комитет принял решение рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона", - сказал Романов.

Как уточняется в решении комитета, законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 23 декабря.
Авторами инициативы стали депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.
С учетом требований статьи 81 Конституции РФ в законе "О выборах президента РФ" закрепляется, что главой государства "может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа". При этом, отмечается в документе, это требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.
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Кроме того, проект уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков. "Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением", - говорится в документе.
Также парламентарии предлагают прописать в законодательстве, что главой ЦИК может быть гражданин РФ, достигший 30 лет. "С учетом дополнения статьи 78 Конституции Российской Федерации новой частью 5 в Федеральном законе от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" устанавливается, что председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что проектом вносятся уточнения, связанные с закреплением в Конституции РФ наименования должности "сенатор РФ", предусматривается требование о постоянном проживании в РФ кандидата в депутаты Госдумы.
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