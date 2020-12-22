https://ria.ru/20201222/putin-1590323147.html

Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса РФ с профессиональным праздником и со 100-летием утверждения плана... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:23

2020-12-22T09:23

2020-12-22T09:23

поволжье

владимир путин

ссср

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса РФ с профессиональным праздником и со 100-летием утверждения плана Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), сообщает пресс-служба Кремля.Ежегодно 22 декабря в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник – День энергетика. Он был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года. В память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) датой празднования Дня энергетика было определено 22 декабря (день открытия в 1920 году VIII Всероссийского съезда Советов, принявшего план ГОЭЛРО)."Принятие Плана ГОЭЛРО стало для нашей страны большим, поистине историческим событием, дало мощный импульс комплексному развитию территорий, отечественной экономики в целом. Благодаря трудовому героизму рабочих, инженеров, специалистов, передовым достижениям научно-технической мысли – за короткие сроки была создана эффективная, конкурентоспособная энергетическая система, которая стала надежной базой для укрепления промышленного, оборонного потенциала, решения насущных социальных проблем", - говорится в сообщении.Глава РФ добавил, что в процессе реализации проекта ГОЭЛРО были построены десятки электростанций, крупные индустриальные центры в Сибири, на Урале, в Поволжье, в других регионах, введены в строй тысячи километров новых транспортных путей."И конечно, в год 75-летия Великой Победы – самые теплые слова признательности ветеранам отрасли. Тем, кто мужественно сражался на фронтах, обеспечивал бесперебойную работу стратегических предприятий, восстанавливал разрушенное войной энергетическое хозяйство страны", - добавляется в сообщении.Кроме того, президент отметил важность того, что нынешнее поколение энергетиков хранит традиции предшественников, ответственно решает задачи, главные из которых связаны с качественной модернизацией мощностей и сетевой инфраструктуры, внедрением цифровых и ресурсосберегающих технологий, надежным энергоснабжением потребителей.

https://ria.ru/20201222/energetika-1590195174.html

https://ria.ru/20200817/1575785374.html

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поволжье, владимир путин, ссср, общество