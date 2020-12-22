https://ria.ru/20201222/proverki-1590437617.html
Малый и средний бизнес исключили из плана проверок на следующий год
Малый и средний бизнес исключили из плана проверок на следующий год
Генеральная прокуратура России исключит малый бизнес из плановых проверок в следующем году, сообщает надзорное ведомство во вторник. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:21
2020-12-22T17:21
2020-12-22T18:12
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_92f903deffab6782c9e0285e6378e73f.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России исключит малый бизнес из плановых проверок в следующем году, сообщает надзорное ведомство во вторник.Мораторий и плановые проверки малого бизнеса введен правительством России на весь следующий год.Соответствующее поручение дал генеральный прокурор Игорь Краснов.
https://ria.ru/20201216/goszakupki-1589463682.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cee4f5b7b8ba9f32a1ad73306a5ddea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, экономика