https://ria.ru/20201222/proverki-1590437617.html

Малый и средний бизнес исключили из плана проверок на следующий год

Малый и средний бизнес исключили из плана проверок на следующий год

Генеральная прокуратура России исключит малый бизнес из плановых проверок в следующем году, сообщает надзорное ведомство во вторник. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:21

2020-12-22T17:21

2020-12-22T18:12

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

экономика

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России исключит малый бизнес из плановых проверок в следующем году, сообщает надзорное ведомство во вторник.Мораторий и плановые проверки малого бизнеса введен правительством России на весь следующий год.Соответствующее поручение дал генеральный прокурор Игорь Краснов.

https://ria.ru/20201216/goszakupki-1589463682.html

россия

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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, экономика