https://ria.ru/20201222/privivka-1590426544.html

В России 52 тысячи человек привились от COVID-19

В России 52 тысячи человек привились от COVID-19

На информационных ресурсах размещена информация о 52 тысячах россиян, сделавших прививку от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:38

2020-12-22T16:38

2020-12-22T17:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590413777_0:0:3063:1722_1920x0_80_0_0_e1481362941c2494f7c555e104a047c3.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. На информационных ресурсах размещена информация о 52 тысячах россиян, сделавших прививку от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, комментируя динамику вакцинации от COVID в стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, михаил мишустин, общество