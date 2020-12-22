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В России 52 тысячи человек привились от COVID-19
В России 52 тысячи человек привились от COVID-19
На информационных ресурсах размещена информация о 52 тысячах россиян, сделавших прививку от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:38
2020-12-22T16:38
2020-12-22T17:00
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. На информационных ресурсах размещена информация о 52 тысячах россиян, сделавших прививку от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, комментируя динамику вакцинации от COVID в стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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