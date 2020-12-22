https://ria.ru/20201222/prichina-1590354834.html

Источник назвал причину смерти уборщицы у ростовской школы

Источник назвал причину смерти уборщицы у ростовской школы

Пожилая женщина скончалась возле школы в Ростове-на-Дону от сердечного приступа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:58

2020-12-22T11:58

2020-12-22T11:58

следственный комитет россии (ск рф)

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожилая женщина скончалась возле школы в Ростове-на-Дону от сердечного приступа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее Telegram-канал Baza написал, что в понедельник неизвестная зашла в школу №109 и попросила о помощи, поскольку плохо себя чувствовала. Сотрудники школы вызвали скорую и якобы попросили ее выйти на улицу, поставив там стул, на котором женщина скончалась.По данным СК, по факту смерти 61-летней женщины возле школы проводится проверка.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/proisshestviya-1590345819.html

ростов-на-дону

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону