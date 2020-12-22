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Роспотребнадзор усилит работу по выявлению очагов COVID на предприятиях
Роспотребнадзор усилит работу по выявлению очагов COVID на предприятиях
Роспотребнадзор усиливает работу по выявлению очагов заболевания коронавирусом на российских предприятиях, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:50
2020-12-22T16:50
2020-12-22T16:59
анна попова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор усиливает работу по выявлению очагов заболевания коронавирусом на российских предприятиях, заявила глава ведомства Анна Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество