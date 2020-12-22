https://ria.ru/20201222/predpriyatiya-1590430006.html

Роспотребнадзор усилит работу по выявлению очагов COVID на предприятиях

Роспотребнадзор усилит работу по выявлению очагов COVID на предприятиях

Роспотребнадзор усиливает работу по выявлению очагов заболевания коронавирусом на российских предприятиях, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:50

2020-12-22T16:50

2020-12-22T16:59

анна попова

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор усиливает работу по выявлению очагов заболевания коронавирусом на российских предприятиях, заявила глава ведомства Анна Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество