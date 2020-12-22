В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:04 22.12.2020 (обновлено: 16:13 22.12.2020)
ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Шесть работников лесоперерабатывающего предприятия в иркутском Усть-Илимске пострадали при выбросе сероводорода, двое оказались в реанимации, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Доследственная проверка началась в Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ "нарушение требований охраны труда".
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"Днем 22 декабря на промплощадке лесоперерабатывающего предприятия в г. Усть-Илимске при производстве работ произошел выброс сероводорода. В результате пострадали шесть работников, двое из которых сейчас находятся в реанимации в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи СК, специалисты Роспотребнадзора, сотрудники прокуратуры.
Представители прокуратуры проводят проверку соблюдения трудового и природоохранного законодательства на предприятии в иркутском Усть-Илимске, где рабочие пострадали при выбросе сероводорода, сообщил РИА Новости представитель иркутской областной прокуратуры.
"Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая на одной из промышленных площадок АО "Группа Илим". Проверяется исполнение трудового законодательства. Усть-Илимской межрайонной природоохранной прокуратурой оценивается степень негативного влияния аварии на окружающую среду", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на место происшествия выехали межрайонный прокурор Алексей Протасов и природоохранный прокурор Станислав Окульский.