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В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
Шесть работников лесоперерабатывающего предприятия в иркутском Усть-Илимске пострадали при выбросе сероводорода, двое оказались в реанимации, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:04
2020-12-22T16:13
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
иркутская область
усть-илимск
происшествия
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ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Шесть работников лесоперерабатывающего предприятия в иркутском Усть-Илимске пострадали при выбросе сероводорода, двое оказались в реанимации, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Доследственная проверка началась в Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ "нарушение требований охраны труда".На месте происшествия работают следователи СК, специалисты Роспотребнадзора, сотрудники прокуратуры.Представители прокуратуры проводят проверку соблюдения трудового и природоохранного законодательства на предприятии в иркутском Усть-Илимске, где рабочие пострадали при выбросе сероводорода, сообщил РИА Новости представитель иркутской областной прокуратуры."Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая на одной из промышленных площадок АО "Группа Илим". Проверяется исполнение трудового законодательства. Усть-Илимской межрайонной природоохранной прокуратурой оценивается степень негативного влияния аварии на окружающую среду", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что на место происшествия выехали межрайонный прокурор Алексей Протасов и природоохранный прокурор Станислав Окульский.
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), иркутская область, усть-илимск, происшествия

В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода

16:04 22.12.2020 (обновлено: 16:13 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Шесть работников лесоперерабатывающего предприятия в иркутском Усть-Илимске пострадали при выбросе сероводорода, двое оказались в реанимации, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Доследственная проверка началась в Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ "нарушение требований охраны труда".
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"Днем 22 декабря на промплощадке лесоперерабатывающего предприятия в г. Усть-Илимске при производстве работ произошел выброс сероводорода. В результате пострадали шесть работников, двое из которых сейчас находятся в реанимации в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи СК, специалисты Роспотребнадзора, сотрудники прокуратуры.
Представители прокуратуры проводят проверку соблюдения трудового и природоохранного законодательства на предприятии в иркутском Усть-Илимске, где рабочие пострадали при выбросе сероводорода, сообщил РИА Новости представитель иркутской областной прокуратуры.
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"Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая на одной из промышленных площадок АО "Группа Илим". Проверяется исполнение трудового законодательства. Усть-Илимской межрайонной природоохранной прокуратурой оценивается степень негативного влияния аварии на окружающую среду", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на место происшествия выехали межрайонный прокурор Алексей Протасов и природоохранный прокурор Станислав Окульский.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Иркутская областьУсть-ИлимскПроисшествия
 
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