https://ria.ru/20201222/predpriyatie-1590417945.html

В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода

В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода

Шесть работников лесоперерабатывающего предприятия в иркутском Усть-Илимске пострадали при выбросе сероводорода, двое оказались в реанимации, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:04

2020-12-22T16:04

2020-12-22T16:13

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

иркутская область

усть-илимск

происшествия

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ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Шесть работников лесоперерабатывающего предприятия в иркутском Усть-Илимске пострадали при выбросе сероводорода, двое оказались в реанимации, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Доследственная проверка началась в Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ "нарушение требований охраны труда".На месте происшествия работают следователи СК, специалисты Роспотребнадзора, сотрудники прокуратуры.Представители прокуратуры проводят проверку соблюдения трудового и природоохранного законодательства на предприятии в иркутском Усть-Илимске, где рабочие пострадали при выбросе сероводорода, сообщил РИА Новости представитель иркутской областной прокуратуры."Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая на одной из промышленных площадок АО "Группа Илим". Проверяется исполнение трудового законодательства. Усть-Илимской межрайонной природоохранной прокуратурой оценивается степень негативного влияния аварии на окружающую среду", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что на место происшествия выехали межрайонный прокурор Алексей Протасов и природоохранный прокурор Станислав Окульский.

https://ria.ru/20201220/gaz-1590143094.html

https://ria.ru/20201221/vulkan-1590161175.html

иркутская область

усть-илимск

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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), иркутская область, усть-илимск, происшествия