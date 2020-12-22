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Губернатор Кузбасса рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем
Губернатор Кузбасса рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал предприятиям, работающим на территории региона, сделать 31 декабря выходным днем, заявил глава Кемеровской... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:38
2020-12-22T09:59
новый год—2021
сергей цивилев
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал предприятиям, работающим на территории региона, сделать 31 декабря выходным днем, заявил глава Кемеровской области на очередной пресс-конференции.Глава региона добавил, что работники госорганов решение по выходному дню 31 декабря пока ожидают от правительства РФ."Если поступит решение о том, что 31 декабря сделать выходным днем, мы с удовольствием к этому решению присоединимся", - подытожил Цивилев.
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сергей цивилев, кемеровская область, общество

Губернатор Кузбасса рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем

09:38 22.12.2020 (обновлено: 09:59 22.12.2020)
 
© Фото : @Сергей Цивилев / ВКонтактеСергей Цивилев во время посещения города Новокузнецк
Сергей Цивилев во время посещения города Новокузнецк - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : @Сергей Цивилев / ВКонтакте
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КЕМЕРОВО, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал предприятиям, работающим на территории региона, сделать 31 декабря выходным днем, заявил глава Кемеровской области на очередной пресс-конференции.

"Мы рекомендуем всем предприятиям принять решение о том, чтобы 31 декабря стал днем выходным. И можно заменить (31 декабря - Прим. ред.), скажем, на 26 декабря… суббота, сделать ее рабочей, а 31 декабря сделать выходным. Мы рекомендуем это всем (предприятиям - Прим. ред.) на территории Кузбасса", - сказал Цивилев.

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Глава региона добавил, что работники госорганов решение по выходному дню 31 декабря пока ожидают от правительства РФ.
"Если поступит решение о том, что 31 декабря сделать выходным днем, мы с удовольствием к этому решению присоединимся", - подытожил Цивилев.
 
Новый год—2021Сергей ЦивилевКемеровская областьОбщество
 
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