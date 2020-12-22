https://ria.ru/20201222/prazdniki-1590325021.html
Губернатор Кузбасса рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем
Губернатор Кузбасса рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал предприятиям, работающим на территории региона, сделать 31 декабря выходным днем, заявил глава Кемеровской... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:38
2020-12-22T09:38
2020-12-22T09:59
новый год—2021
сергей цивилев
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал предприятиям, работающим на территории региона, сделать 31 декабря выходным днем, заявил глава Кемеровской области на очередной пресс-конференции.Глава региона добавил, что работники госорганов решение по выходному дню 31 декабря пока ожидают от правительства РФ."Если поступит решение о том, что 31 декабря сделать выходным днем, мы с удовольствием к этому решению присоединимся", - подытожил Цивилев.
https://ria.ru/20201222/rabota-1590315449.html
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сергей цивилев, кемеровская область, общество