https://ria.ru/20201222/prazdniki-1590325021.html

Губернатор Кузбасса рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем

Губернатор Кузбасса рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал предприятиям, работающим на территории региона, сделать 31 декабря выходным днем, заявил глава Кемеровской... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:38

2020-12-22T09:38

2020-12-22T09:59

новый год—2021

сергей цивилев

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал предприятиям, работающим на территории региона, сделать 31 декабря выходным днем, заявил глава Кемеровской области на очередной пресс-конференции.Глава региона добавил, что работники госорганов решение по выходному дню 31 декабря пока ожидают от правительства РФ."Если поступит решение о том, что 31 декабря сделать выходным днем, мы с удовольствием к этому решению присоединимся", - подытожил Цивилев.

https://ria.ru/20201222/rabota-1590315449.html

кемеровская область

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сергей цивилев, кемеровская область, общество