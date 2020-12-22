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Распространение нового коронавируса
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Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
Дед Мороз и Снегурочка могут принести коронавирус на одежде, поэтому лучше не приглашать их в дом в этом году, заявила главный инфекционист департамента... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:10
2020-12-22T16:10
распространение нового коронавируса
светлана сметанина
снегурочка
дед мороз
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Дед Мороз и Снегурочка могут принести коронавирус на одежде, поэтому лучше не приглашать их в дом в этом году, заявила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.Она отметила, что стоит встречать этот Новый год в семейном кругу, ограничить социальные контакты с целью снижения распространения коронавирусной инфекции. А сидя компанией за праздничным столом не стоит брать еду из одной общей тарелки, лучше заранее разделить на несколько порций."Если кто-то решил отправиться в путешествие или куда-то съездить, надо помнить о перчаточно-масочном режиме, обязательно обрабатывать руки всякими дезинфицирующими средствами и соблюдать социальную дистанцию", - добавила Сметанина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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светлана сметанина, снегурочка, дед мороз, общество

Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году

16:10 22.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПерсонажи Дед Мороз и Снегурочка у ВДНХ
Персонажи Дед Мороз и Снегурочка у ВДНХ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Дед Мороз и Снегурочка могут принести коронавирус на одежде, поэтому лучше не приглашать их в дом в этом году, заявила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.
"Прекрасно знаем, что хочется на Новый Год пригласить к детям Деда Мороза со Снегурочкой. Сейчас везде есть объявления, что к вам придет Дед Мороз с антителами к коронавирусной инфекции. Но тоже нужно помнить, что прежде чем он придет к вам, даже несмотря на то, что у него есть антитела, он пройдет по многим квартирам, со многими пообщается, вирус может остаться на его одежде, на его перчатках.... он может донести вирусную инфекцию до вас и ваших родственников", - сказала Сметанина на пресс-конференции.
Она отметила, что стоит встречать этот Новый год в семейном кругу, ограничить социальные контакты с целью снижения распространения коронавирусной инфекции. А сидя компанией за праздничным столом не стоит брать еду из одной общей тарелки, лучше заранее разделить на несколько порций.
"Если кто-то решил отправиться в путешествие или куда-то съездить, надо помнить о перчаточно-масочном режиме, обязательно обрабатывать руки всякими дезинфицирующими средствами и соблюдать социальную дистанцию", - добавила Сметанина.
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Распространение нового коронавирусаСветлана СметанинаСнегурочкаДед МорозОбщество
 
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