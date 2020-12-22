Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Дед Мороз и Снегурочка могут принести коронавирус на одежде, поэтому лучше не приглашать их в дом в этом году, заявила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.
"Прекрасно знаем, что хочется на Новый Год пригласить к детям Деда Мороза со Снегурочкой. Сейчас везде есть объявления, что к вам придет Дед Мороз с антителами к коронавирусной инфекции. Но тоже нужно помнить, что прежде чем он придет к вам, даже несмотря на то, что у него есть антитела, он пройдет по многим квартирам, со многими пообщается, вирус может остаться на его одежде, на его перчатках.... он может донести вирусную инфекцию до вас и ваших родственников", - сказала Сметанина на пресс-конференции.
Она отметила, что стоит встречать этот Новый год в семейном кругу, ограничить социальные контакты с целью снижения распространения коронавирусной инфекции. А сидя компанией за праздничным столом не стоит брать еду из одной общей тарелки, лучше заранее разделить на несколько порций.
"Если кто-то решил отправиться в путешествие или куда-то съездить, надо помнить о перчаточно-масочном режиме, обязательно обрабатывать руки всякими дезинфицирующими средствами и соблюдать социальную дистанцию", - добавила Сметанина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф