https://ria.ru/20201222/prazdnik-1590420061.html

Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году

Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году

Дед Мороз и Снегурочка могут принести коронавирус на одежде, поэтому лучше не приглашать их в дом в этом году, заявила главный инфекционист департамента... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:10

2020-12-22T16:10

2020-12-22T16:10

распространение нового коронавируса

светлана сметанина

снегурочка

дед мороз

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Дед Мороз и Снегурочка могут принести коронавирус на одежде, поэтому лучше не приглашать их в дом в этом году, заявила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.Она отметила, что стоит встречать этот Новый год в семейном кругу, ограничить социальные контакты с целью снижения распространения коронавирусной инфекции. А сидя компанией за праздничным столом не стоит брать еду из одной общей тарелки, лучше заранее разделить на несколько порций."Если кто-то решил отправиться в путешествие или куда-то съездить, надо помнить о перчаточно-масочном режиме, обязательно обрабатывать руки всякими дезинфицирующими средствами и соблюдать социальную дистанцию", - добавила Сметанина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201222/predprinimateli-1589866921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана сметанина, снегурочка, дед мороз, общество