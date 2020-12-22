Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201222/prazdnik-1590316592.html
Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
Уходящий год запомнился жителям российских мегаполисов не только пандемией коронавируса, в числе самых важных тем в 2020 году называли поправки к Конституции,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T07:08
2020-12-22T07:13
новый год—2021
россия
новый год
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590165649_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca06de6ccdaa06d0a0b5c2b1cb97194b.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уходящий год запомнился жителям российских мегаполисов не только пандемией коронавируса, в числе самых важных тем в 2020 году называли поправки к Конституции, 75-летие Победы, благоустройство улиц и ремонт дорог называли, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Несмотря на то, что из-за карантина празднование 9 Мая в мегаполисах по большей части прошло онлайн или без зрителей, а парады и шествия были перенесены на 24 июня, День Победы — по-прежнему одно из главных событий года. Кроме того, россияне по-прежнему ощущают сопричастность событиям в бывших союзных республиках, это демонстрирует частое упоминание вооруженного конфликта в Карабахе.Помимо главных событий, россияне называли важными событиями, произошедшие в их городе. Москвичи не забыли ДТП с Михаилом Ефремовым и грустят из-за отказа от троллейбусов в столице. Также для москвичей самым важным стало открытие новых станций метрополитена и отставки Дмитрия Медведева и Анатолия Чубайса. Петербуржцам год запомнился прежде всего праздничными мероприятиями, проведенными онлайн и офлайн: День города, День ВМФ, "Алые паруса", "Чудо света" и концерт "Басты". Жители Северной столицы гордятся чемпионством "Зенита" и спуском на воду ледокола.В Волгограде отметили возврат к московскому времени. Под Воронежем горели леса. В Иркутске запомнили два землетрясения. Казань праздновала 100-летие ТАССР, также жители запомнили открытие крупного торгового центра KazanMall. Нижегородцы не забыли трагический инцидент самосожжения журналистки Ирины Славиной. Красноярск задыхался от смога. В Новосибирске запомнили строительство четвертого моста через Обь и гордятся разработкой вакцины "ЭпиВакКорона". В Уфе отметили успех в борьбе за сохранение горы Куштау. Ростовчанам год запомнился лесными пожарами, песчаной бурей и обмелением Дона.Тем не менее, коронавирус внес существенные изменения в привычный ритм жизни. Год запомнился жителям всех городов переходом школьников и студентов на удаленку, в мегаполисах спешно возводили корпуса инфекционных госпиталей, в рекордные сроки были выпущены российские вакцины от COVID-19. Население запомнило и положительно оценило меры социальной поддержки в пандемию: выплаты на детей и повышение пособий по безработице.Исследование основано на результатах опроса по 1,5 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ульяновска, Уфы и Челябинска. Опрос проводился с 1 по 18 декабря 2020 года.
https://ria.ru/20201222/prazdnik-1590316470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590165649_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_c375aa4381939b6b195e07a2efc0a977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новый год, общество

Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год

07:08 22.12.2020 (обновлено: 07:13 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПраздничная инсталляция и новогодняя елка в Москве
Праздничная инсталляция и новогодняя елка в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уходящий год запомнился жителям российских мегаполисов не только пандемией коронавируса, в числе самых важных тем в 2020 году называли поправки к Конституции, 75-летие Победы, благоустройство улиц и ремонт дорог называли, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Принятие поправок к Конституции стало самым важным событием по оценкам москвичей и красноярцев. В единый день голосования проходили выборы в муниципальные и областные органы власти. Политика на первом месте в Иркутске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону и Челябинске. Федеральная программа ремонта дорог и усилия властей в сфере благоустройства по достоинству оценены жителями мегаполисов. Особенно важным это оказалось в Воронеже, Екатеринбурге, Омске, Самаре, Саратове, Ульяновске и Уфе", - говорится в исследовании.
Несмотря на то, что из-за карантина празднование 9 Мая в мегаполисах по большей части прошло онлайн или без зрителей, а парады и шествия были перенесены на 24 июня, День Победы — по-прежнему одно из главных событий года. Кроме того, россияне по-прежнему ощущают сопричастность событиям в бывших союзных республиках, это демонстрирует частое упоминание вооруженного конфликта в Карабахе.
Помимо главных событий, россияне называли важными событиями, произошедшие в их городе. Москвичи не забыли ДТП с Михаилом Ефремовым и грустят из-за отказа от троллейбусов в столице. Также для москвичей самым важным стало открытие новых станций метрополитена и отставки Дмитрия Медведева и Анатолия Чубайса. Петербуржцам год запомнился прежде всего праздничными мероприятиями, проведенными онлайн и офлайн: День города, День ВМФ, "Алые паруса", "Чудо света" и концерт "Басты". Жители Северной столицы гордятся чемпионством "Зенита" и спуском на воду ледокола.
Опрос
Где вы планируете отметить Новый год?
Проголосовали:
18 декабря, 11:21Новый год—2021
В Волгограде отметили возврат к московскому времени. Под Воронежем горели леса. В Иркутске запомнили два землетрясения. Казань праздновала 100-летие ТАССР, также жители запомнили открытие крупного торгового центра KazanMall. Нижегородцы не забыли трагический инцидент самосожжения журналистки Ирины Славиной. Красноярск задыхался от смога. В Новосибирске запомнили строительство четвертого моста через Обь и гордятся разработкой вакцины "ЭпиВакКорона". В Уфе отметили успех в борьбе за сохранение горы Куштау. Ростовчанам год запомнился лесными пожарами, песчаной бурей и обмелением Дона.
Тем не менее, коронавирус внес существенные изменения в привычный ритм жизни. Год запомнился жителям всех городов переходом школьников и студентов на удаленку, в мегаполисах спешно возводили корпуса инфекционных госпиталей, в рекордные сроки были выпущены российские вакцины от COVID-19. Население запомнило и положительно оценило меры социальной поддержки в пандемию: выплаты на детей и повышение пособий по безработице.
Исследование основано на результатах опроса по 1,5 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ульяновска, Уфы и Челябинска. Опрос проводился с 1 по 18 декабря 2020 года.
Классический стол для семейного застолья - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
07:05Новый год—2021
Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
 
Новый год—2021РоссияНовый годОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:36В России около 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно
16:36Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
16:35Мурашко назвал нагрузку на здравоохранение из-за COVID-19 колоссальной
16:34В ЦБ допустили "демонтаж" института накопительных пенсий
16:34Собянин заявил о росте числа госпитализаций больных COVID-19
16:34Собянин оценил возможность послабления ограничительных мер по COVID-19
16:33Мишустин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом
16:31Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной
16:30Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
Лента новостейМолния