https://ria.ru/20201222/prazdnik-1590316592.html

Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год

Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год

Уходящий год запомнился жителям российских мегаполисов не только пандемией коронавируса, в числе самых важных тем в 2020 году называли поправки к Конституции,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T07:08

2020-12-22T07:08

2020-12-22T07:13

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уходящий год запомнился жителям российских мегаполисов не только пандемией коронавируса, в числе самых важных тем в 2020 году называли поправки к Конституции, 75-летие Победы, благоустройство улиц и ремонт дорог называли, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Несмотря на то, что из-за карантина празднование 9 Мая в мегаполисах по большей части прошло онлайн или без зрителей, а парады и шествия были перенесены на 24 июня, День Победы — по-прежнему одно из главных событий года. Кроме того, россияне по-прежнему ощущают сопричастность событиям в бывших союзных республиках, это демонстрирует частое упоминание вооруженного конфликта в Карабахе.Помимо главных событий, россияне называли важными событиями, произошедшие в их городе. Москвичи не забыли ДТП с Михаилом Ефремовым и грустят из-за отказа от троллейбусов в столице. Также для москвичей самым важным стало открытие новых станций метрополитена и отставки Дмитрия Медведева и Анатолия Чубайса. Петербуржцам год запомнился прежде всего праздничными мероприятиями, проведенными онлайн и офлайн: День города, День ВМФ, "Алые паруса", "Чудо света" и концерт "Басты". Жители Северной столицы гордятся чемпионством "Зенита" и спуском на воду ледокола.В Волгограде отметили возврат к московскому времени. Под Воронежем горели леса. В Иркутске запомнили два землетрясения. Казань праздновала 100-летие ТАССР, также жители запомнили открытие крупного торгового центра KazanMall. Нижегородцы не забыли трагический инцидент самосожжения журналистки Ирины Славиной. Красноярск задыхался от смога. В Новосибирске запомнили строительство четвертого моста через Обь и гордятся разработкой вакцины "ЭпиВакКорона". В Уфе отметили успех в борьбе за сохранение горы Куштау. Ростовчанам год запомнился лесными пожарами, песчаной бурей и обмелением Дона.Тем не менее, коронавирус внес существенные изменения в привычный ритм жизни. Год запомнился жителям всех городов переходом школьников и студентов на удаленку, в мегаполисах спешно возводили корпуса инфекционных госпиталей, в рекордные сроки были выпущены российские вакцины от COVID-19. Население запомнило и положительно оценило меры социальной поддержки в пандемию: выплаты на детей и повышение пособий по безработице.Исследование основано на результатах опроса по 1,5 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ульяновска, Уфы и Челябинска. Опрос проводился с 1 по 18 декабря 2020 года.

https://ria.ru/20201222/prazdnik-1590316470.html

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россия, новый год, общество