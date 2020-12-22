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Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
Идеальный Новый год, по мнению большинства (70%) россиян, проходит в кругу семьи, показало исследование Работы.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T07:05
2020-12-22T07:05
2020-12-22T07:05
новый год—2021
россия
новый год
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Идеальный Новый год, по мнению большинства (70%) россиян, проходит в кругу семьи, показало исследование Работы.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам, только 10% респондентов предпочитают новогоднюю вечеринку в компании друзей. Для 6% участников исследования идеальный способ отметить этот день — поехать в путешествие.Есть среди россиян и те, кто в новогоднюю ночь предпочитает работать, но таких всего 2%. Только 1% в эту ночь выбирается в центр города, а 8% россиян и вовсе не отмечают Новый год.Исследование проводилось в декабре 2020 среди более чем 2,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов России. Погрешность не указана.
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россия, новый год, общество
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Идеальный Новый год
, по мнению большинства (70%) россиян, проходит в кругу семьи, показало исследование Работы.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, только 10% респондентов предпочитают новогоднюю вечеринку в компании друзей. Для 6% участников исследования идеальный способ отметить этот день — поехать в путешествие.
Есть среди россиян и те, кто в новогоднюю ночь предпочитает работать, но таких всего 2%. Только 1% в эту ночь выбирается в центр города, а 8% россиян и вовсе не отмечают Новый год.
Исследование проводилось в декабре 2020 среди более чем 2,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов России. Погрешность не указана.