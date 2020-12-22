Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201222/prazdnik-1590316470.html
Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
Идеальный Новый год, по мнению большинства (70%) россиян, проходит в кругу семьи, показало исследование Работы.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T07:05
2020-12-22T07:05
новый год—2021
россия
новый год
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154854/00/1548540052_0:153:3039:1862_1920x0_80_0_0_93f43ea0bcde7f50b5de55083e16a5e1.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Идеальный Новый год, по мнению большинства (70%) россиян, проходит в кругу семьи, показало исследование Работы.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам, только 10% респондентов предпочитают новогоднюю вечеринку в компании друзей. Для 6% участников исследования идеальный способ отметить этот день — поехать в путешествие.Есть среди россиян и те, кто в новогоднюю ночь предпочитает работать, но таких всего 2%. Только 1% в эту ночь выбирается в центр города, а 8% россиян и вовсе не отмечают Новый год.Исследование проводилось в декабре 2020 среди более чем 2,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов России. Погрешность не указана.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154854/00/1548540052_177:0:2862:2014_1920x0_80_0_0_7542913bd2a225bbf1bc2c0a23442f38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новый год, общество

Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год

07:05 22.12.2020
 
CC BY-SA 2.0 / Scott Dexter / Christmas 2010Классический стол для семейного застолья
Классический стол для семейного застолья - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
CC BY-SA 2.0 / Scott Dexter / Christmas 2010
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Идеальный Новый год, по мнению большинства (70%) россиян, проходит в кругу семьи, показало исследование Работы.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, только 10% респондентов предпочитают новогоднюю вечеринку в компании друзей. Для 6% участников исследования идеальный способ отметить этот день — поехать в путешествие.
Есть среди россиян и те, кто в новогоднюю ночь предпочитает работать, но таких всего 2%. Только 1% в эту ночь выбирается в центр города, а 8% россиян и вовсе не отмечают Новый год.
Исследование проводилось в декабре 2020 среди более чем 2,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов России. Погрешность не указана.
Опрос
Где вы планируете отметить Новый год?
Проголосовали:
18 декабря, 11:21Новый год—2021
 
Новый год—2021РоссияНовый годОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:36В России около 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно
16:36Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
16:35Мурашко назвал нагрузку на здравоохранение из-за COVID-19 колоссальной
16:34В ЦБ допустили "демонтаж" института накопительных пенсий
16:34Собянин заявил о росте числа госпитализаций больных COVID-19
16:34Собянин оценил возможность послабления ограничительных мер по COVID-19
16:33Мишустин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом
16:31Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной
16:30Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
Лента новостейМолния