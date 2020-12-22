https://ria.ru/20201222/prazdnik-1590316470.html

Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год

Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год

Идеальный Новый год, по мнению большинства (70%) россиян, проходит в кругу семьи, показало исследование Работы.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T07:05

2020-12-22T07:05

2020-12-22T07:05

новый год—2021

россия

новый год

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Идеальный Новый год, по мнению большинства (70%) россиян, проходит в кругу семьи, показало исследование Работы.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам, только 10% респондентов предпочитают новогоднюю вечеринку в компании друзей. Для 6% участников исследования идеальный способ отметить этот день — поехать в путешествие.Есть среди россиян и те, кто в новогоднюю ночь предпочитает работать, но таких всего 2%. Только 1% в эту ночь выбирается в центр города, а 8% россиян и вовсе не отмечают Новый год.Исследование проводилось в декабре 2020 среди более чем 2,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов России. Погрешность не указана.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новый год, общество