https://ria.ru/20201222/pozner-1590348794.html

Познер заявил об обязанности государства помогать артистам в пандемию

Познер заявил об обязанности государства помогать артистам в пандемию

Государство в условиях кризиса должно помогать тем, кто пострадал больше всего, например людям, связанным с концертно-театральной деятельностью. Такое мнение... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:36

2020-12-22T11:36

2020-12-22T15:10

шоубиз

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

елена воробей

иосиф пригожин

владимир познер

франция

наташа королева (наталия порывай)

сша

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Государство в условиях кризиса должно помогать тем, кто пострадал больше всего, например людям, связанным с концертно-театральной деятельностью. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Познер, отвечая на соответствующий вопрос читательницы.Он привел в пример промоутеров и артистов, а также технический персонал.Российские артисты неоднократно рассказывали о финансовых проблемах из-за пандемии коронавируса. Так, весной шоумен и бодибилдер Сергей Глушко заявил, что коронавирус ударил по доходам его с Наташей Королевой семьи. Юмористка Елена Воробей предложила давать артистам льготы на продукты. О финансовых проблемах артистов не раз заявляли продюсер Иосиф Пригожин и певец Лев Лещенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/meladze-1585756682.html

франция

сша

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена воробей, иосиф пригожин, владимир познер, франция, наташа королева (наталия порывай), сша