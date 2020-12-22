https://ria.ru/20201222/pozner-1590348794.html
Познер заявил об обязанности государства помогать артистам в пандемию
Познер заявил об обязанности государства помогать артистам в пандемию
Государство в условиях кризиса должно помогать тем, кто пострадал больше всего, например людям, связанным с концертно-театральной деятельностью. Такое мнение... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:36
2020-12-22T11:36
2020-12-22T15:10
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
елена воробей
иосиф пригожин
владимир познер
франция
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сша
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Государство в условиях кризиса должно помогать тем, кто пострадал больше всего, например людям, связанным с концертно-театральной деятельностью. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Познер, отвечая на соответствующий вопрос читательницы.Он привел в пример промоутеров и артистов, а также технический персонал.Российские артисты неоднократно рассказывали о финансовых проблемах из-за пандемии коронавируса. Так, весной шоумен и бодибилдер Сергей Глушко заявил, что коронавирус ударил по доходам его с Наташей Королевой семьи. Юмористка Елена Воробей предложила давать артистам льготы на продукты. О финансовых проблемах артистов не раз заявляли продюсер Иосиф Пригожин и певец Лев Лещенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20201122/meladze-1585756682.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена воробей, иосиф пригожин, владимир познер, франция, наташа королева (наталия порывай), сша