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Шоубиз
https://ria.ru/20201222/pozner-1590348794.html
Познер заявил об обязанности государства помогать артистам в пандемию
Познер заявил об обязанности государства помогать артистам в пандемию
Государство в условиях кризиса должно помогать тем, кто пострадал больше всего, например людям, связанным с концертно-театральной деятельностью. Такое мнение... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:36
2020-12-22T15:10
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
елена воробей
иосиф пригожин
владимир познер
франция
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Государство в условиях кризиса должно помогать тем, кто пострадал больше всего, например людям, связанным с концертно-театральной деятельностью. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Познер, отвечая на соответствующий вопрос читательницы.Он привел в пример промоутеров и артистов, а также технический персонал.Российские артисты неоднократно рассказывали о финансовых проблемах из-за пандемии коронавируса. Так, весной шоумен и бодибилдер Сергей Глушко заявил, что коронавирус ударил по доходам его с Наташей Королевой семьи. Юмористка Елена Воробей предложила давать артистам льготы на продукты. О финансовых проблемах артистов не раз заявляли продюсер Иосиф Пригожин и певец Лев Лещенко.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена воробей, иосиф пригожин, владимир познер, франция, наташа королева (наталия порывай), сша

Познер заявил об обязанности государства помогать артистам в пандемию

11:36 22.12.2020 (обновлено: 15:10 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма "Ян Карский. Праведник мира" лауреата премии "Эмми" Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Государство в условиях кризиса должно помогать тем, кто пострадал больше всего, например людям, связанным с концертно-театральной деятельностью. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Познер, отвечая на соответствующий вопрос читательницы.
Он привел в пример промоутеров и артистов, а также технический персонал.
"Да, государство обязано помогать. Но надо помнить о том, в какой степени государство реально может помогать, то есть какими реальными ресурсами оно обладает", — отметил телеведущий.
Российские артисты неоднократно рассказывали о финансовых проблемах из-за пандемии коронавируса. Так, весной шоумен и бодибилдер Сергей Глушко заявил, что коронавирус ударил по доходам его с Наташей Королевой семьи. Юмористка Елена Воробей предложила давать артистам льготы на продукты. О финансовых проблемах артистов не раз заявляли продюсер Иосиф Пригожин и певец Лев Лещенко.
Певец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
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ШоубизКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Елена ВоробейИосиф ПригожинВладимир ПознерФранцияНаташа Королева (Наталия Порывай)США
 
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