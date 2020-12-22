https://ria.ru/20201222/povstantsy-1590469262.html

В ЦАР повстанцы захватили город на юге страны

В ЦАР повстанцы захватили город на юге страны

Вооруженные повстанцы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) захватили город Бамбари на юге страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на городские... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T21:03

2020-12-22T21:03

2020-12-22T21:03

франсуа бозизе

банги

цар

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вооруженные повстанцы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) захватили город Бамбари на юге страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на городские власти и представителей правительства.Правительство ЦАР в субботу обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Это заявление было сделано на фоне того, как три основные повстанческие группировки, действующие в стране, заявили об объединении своих сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.Высокопоставленный представитель правительства также подтвердил, что повстанцы захватили четвертый по численности населения город страны, находящийся в 380 километрах северо-восточнее столицы Банги.Ранее во вторник российский МИД призвал все политические силы ЦАР к диалогу и мирному урегулированию вопросов, связанных с подготовкой к выборам.

https://ria.ru/20201222/instruktory-1590447651.html

банги

цар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франсуа бозизе, банги, цар, в мире