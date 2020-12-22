В ЦАР повстанцы захватили город на юге страны
© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вооруженные повстанцы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) захватили город Бамбари на юге страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на городские власти и представителей правительства.
Правительство ЦАР в субботу обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Это заявление было сделано на фоне того, как три основные повстанческие группировки, действующие в стране, заявили об объединении своих сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.
"Город (Бамбари – ред.) под контролем вооруженных группировок. Проявлений насилия против жителей не наблюдается", - заявил агентству мэр Абель Матчипата.
Высокопоставленный представитель правительства также подтвердил, что повстанцы захватили четвертый по численности населения город страны, находящийся в 380 километрах северо-восточнее столицы Банги.
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