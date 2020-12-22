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В ЦАР повстанцы захватили город на юге страны
В ЦАР повстанцы захватили город на юге страны
Вооруженные повстанцы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) захватили город Бамбари на юге страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на городские... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T21:03
2020-12-22T21:03
франсуа бозизе
банги
цар
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вооруженные повстанцы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) захватили город Бамбари на юге страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на городские власти и представителей правительства.Правительство ЦАР в субботу обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Это заявление было сделано на фоне того, как три основные повстанческие группировки, действующие в стране, заявили об объединении своих сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.Высокопоставленный представитель правительства также подтвердил, что повстанцы захватили четвертый по численности населения город страны, находящийся в 380 километрах северо-восточнее столицы Банги.Ранее во вторник российский МИД призвал все политические силы ЦАР к диалогу и мирному урегулированию вопросов, связанных с подготовкой к выборам.
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франсуа бозизе, банги, цар, в мире

В ЦАР повстанцы захватили город на юге страны

21:03 22.12.2020
 
© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Jerome Delay
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вооруженные повстанцы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) захватили город Бамбари на юге страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на городские власти и представителей правительства.
Правительство ЦАР в субботу обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Это заявление было сделано на фоне того, как три основные повстанческие группировки, действующие в стране, заявили об объединении своих сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.

"Город (Бамбари – ред.) под контролем вооруженных группировок. Проявлений насилия против жителей не наблюдается", - заявил агентству мэр Абель Матчипата.

Высокопоставленный представитель правительства также подтвердил, что повстанцы захватили четвертый по численности населения город страны, находящийся в 380 километрах северо-восточнее столицы Банги.
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
Вчера, 18:15
Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР
Ранее во вторник российский МИД призвал все политические силы ЦАР к диалогу и мирному урегулированию вопросов, связанных с подготовкой к выборам.
 
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