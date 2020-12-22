https://ria.ru/20201222/posledstviya-1590392261.html

Врач рассказал об "ужасном для всех" последствии мутации коронавируса

Врач рассказал об "ужасном для всех" последствии мутации коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с "НСН" рассказал, что для определения сроков новых мутаций коронавируса нужно изучить его геном и отследить гены,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:16

2020-12-22T14:16

2020-12-22T14:16

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с "НСН" рассказал, что для определения сроков новых мутаций коронавируса нужно изучить его геном и отследить гены, которые ответственны за его устойчивость во внешней среде.Сейчас коронавирус, по словам иммунолога, "плохо чувствует себя" при низкой температуре."А вдруг он со временем получит возможность жить при -4 градусах? Это будет ужасно для всех. Но вирусу невыгодно всех убивать, тогда ему негде будет жить", — рассказал Жемчугов, отметив, что даже чума оставляла некоторый процент животных и людей, чтобы она могла распространятся.Как пояснил иммунолог, если у 60-70 процентов населения будет иммунитет, то коронавирусу придется куда-то деваться или ждать поколение людей без иммунитета. Говоря о выявленном в Великобритании штамме SARS-CoV-2, который, по предварительным данным, заразнее на 70 процентов, Жемчугов отметил, что это небольшое увеличение. Он также высказал мнение, что вирус стал дольше жить во внешней среде, так как новых путей передачи пока нет.Ранее в Британии выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны отметил, что этот штамм распространяется с большей скоростью. По предварительным данным. На этом фоне часть стран приостановила транспортное сообщение с Британией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/oshibka-1590364188.html

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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания