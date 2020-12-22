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Игги Поп выпустил песню про коронавирус "Dirty Little Virus"
Игги Поп выпустил песню про коронавирус "Dirty Little Virus"
У Игги Попа вышел новый трек "Dirty little virus", посвященный COVID-19 и итогам уходящего года. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:59
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новости культуры
игги поп
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. У Игги Попа вышел новый трек "Dirty little virus", посвященный COVID-19 и итогам уходящего года. Легендарный исполнитель серьезно относится к вирусу, считает его очень опасным и сравнивает в песне с 19-летней девушкой, которая "может убить тебя".Музыкант также выложил в Сеть видео (длиной в одну минуту), в котором объяснил историю создания композиции."Мне хотелось написать текст, отражающий суть происходящего, а не что-то слишком эмоциональное или глубокое, моя работа здесь больше похоже на журналистику", — поделился Игги Поп. Предыдущий релиз исполнителя — альбом "Free" выiшел в сентябре 2019 года.
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музыка, новости культуры, игги поп

Игги Поп выпустил песню про коронавирус "Dirty Little Virus"

18:59 22.12.2020 (обновлено: 19:07 22.12.2020)
 
© AFP 2020 / Valerie MaconИгги Поп на церемонии вручения наград "Грэмми"
Игги Поп на церемонии вручения наград Грэмми - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AFP 2020 / Valerie Macon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. У Игги Попа вышел новый трек "Dirty little virus", посвященный COVID-19 и итогам уходящего года.
Легендарный исполнитель серьезно относится к вирусу, считает его очень опасным и сравнивает в песне с 19-летней девушкой, которая "может убить тебя".
Музыкант также выложил в Сеть видео (длиной в одну минуту), в котором объяснил историю создания композиции.
"Мне хотелось написать текст, отражающий суть происходящего, а не что-то слишком эмоциональное или глубокое, моя работа здесь больше похоже на журналистику", — поделился Игги Поп.
Предыдущий релиз исполнителя — альбом "Free" выiшел в сентябре 2019 года.
Игги Поп c попугаем - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
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