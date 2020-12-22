https://ria.ru/20201222/pop-1590425454.html
Игги Поп выпустил песню про коронавирус "Dirty Little Virus"
Игги Поп выпустил песню про коронавирус "Dirty Little Virus"
У Игги Попа вышел новый трек "Dirty little virus", посвященный COVID-19 и итогам уходящего года. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:59
2020-12-22T18:59
2020-12-22T19:07
культура
музыка
новости культуры
игги поп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590423640_0:232:3227:2047_1920x0_80_0_0_23f35b6d41afc8bc661a1276dd52a6d6.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. У Игги Попа вышел новый трек "Dirty little virus", посвященный COVID-19 и итогам уходящего года. Легендарный исполнитель серьезно относится к вирусу, считает его очень опасным и сравнивает в песне с 19-летней девушкой, которая "может убить тебя".Музыкант также выложил в Сеть видео (длиной в одну минуту), в котором объяснил историю создания композиции."Мне хотелось написать текст, отражающий суть происходящего, а не что-то слишком эмоциональное или глубокое, моя работа здесь больше похоже на журналистику", — поделился Игги Поп. Предыдущий релиз исполнителя — альбом "Free" выiшел в сентябре 2019 года.
https://ria.ru/20200827/popugay-1576288377.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590423640_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_7b4c81cc59c1d3d1cb7b96afa21da33b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, игги поп
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости
. У Игги Попа вышел
новый трек "Dirty little virus", посвященный COVID-19 и итогам уходящего года.
Легендарный исполнитель серьезно относится к вирусу, считает его очень опасным и сравнивает в песне с 19-летней девушкой, которая "может убить тебя".
Музыкант также выложил в Сеть видео (длиной в одну минуту), в котором объяснил историю создания композиции.
"Мне хотелось написать текст, отражающий суть происходящего, а не что-то слишком эмоциональное или глубокое, моя работа здесь больше похоже на журналистику", — поделился Игги Поп.
Предыдущий релиз исполнителя — альбом "Free" выiшел в сентябре 2019 года.