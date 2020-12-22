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Игги Поп выпустил песню про коронавирус "Dirty Little Virus"

Игги Поп выпустил песню про коронавирус "Dirty Little Virus"

У Игги Попа вышел новый трек "Dirty little virus", посвященный COVID-19 и итогам уходящего года. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T18:59

2020-12-22T18:59

2020-12-22T19:07

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. У Игги Попа вышел новый трек "Dirty little virus", посвященный COVID-19 и итогам уходящего года. Легендарный исполнитель серьезно относится к вирусу, считает его очень опасным и сравнивает в песне с 19-летней девушкой, которая "может убить тебя".Музыкант также выложил в Сеть видео (длиной в одну минуту), в котором объяснил историю создания композиции."Мне хотелось написать текст, отражающий суть происходящего, а не что-то слишком эмоциональное или глубокое, моя работа здесь больше похоже на журналистику", — поделился Игги Поп. Предыдущий релиз исполнителя — альбом "Free" выiшел в сентябре 2019 года.

https://ria.ru/20200827/popugay-1576288377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, игги поп