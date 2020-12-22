https://ria.ru/20201222/pomosch-1590421260.html

В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе

В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе

В МИД Украины в комментарии порталу "Гордон" назвали любую помощь России Донбассу "посягательством на суверенитет". РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:16

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2020-12-22T16:19

россия

обсе

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донецкая народная республика

сергей лавров

мид украины

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В МИД Украины в комментарии порталу "Гордон" назвали любую помощь России Донбассу "посягательством на суверенитет". Ранее в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оказывать поддержку ДНР И ЛНР, а ее объемы будут увеличиваться. Глава государства подчеркнул, что это касается и поддержания производства, и социальных вопросов, и проблем инфраструктурного характера. Российский лидер также отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в прошлом году на "нормандском" саммите в Париже. При этом он подчеркнул, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.В украинском внешнеполитическом ведомстве в ответ обвинили Кремль в "блокировке" выполнения договоренностей в рамках нормандского формата. В ведомстве заявили, что украинская сторона якобы остается "преданной выполнению Минских договоренностей и решений лидеров стран нормандского формата".Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана обязательств, а также выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Например, в ноябре советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил некий "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.В Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, а полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов считает, что подобные предложения Киева могут рассматриваться только как шаг к полному отказу от Минских соглашений.Глава МИД России Сергей Лавров в начале декабря в обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ в очередной раз призвал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20201221/kravchuk-1590294406.html

https://ria.ru/20201210/donbass-1588484003.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей лавров, мид украины, владимир путин, борис грызлов, в мире