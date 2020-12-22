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Госдума приняла во втором чтении законопроект о молодежной политике
Госдума приняла во втором чтении законопроект о молодежной политике
Госдума приняла во II чтении законопроект о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – "до 35 лет включительно", вместо нынешних "до 30 лет". РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:21
2020-12-22T15:21
госдума рф
общество
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Госдума приняла во II чтении законопроект о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – "до 35 лет включительно", вместо нынешних "до 30 лет".Госдума месяц назад приняла в первом чтении законопроект "О молодежной политике в Российской Федерации". Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи". В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории "молодежи" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.Ко второму чтению комитетом ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержано 42 поправки, которые были инициированы в ходе широкого обсуждения законопроекта в СФ и Госдуме, законодательных собраниях субъектов федерации, а также на встречах с представителями общественных молодежных объединений.Изменения коснулись основных понятий, формулируемых законопроектом, целей и принципов молодежной политики. В законопроект вносится уточнение, что к молодежи относятся лица до 35 лет включительно, что позволит избежать разночтения при применении закона на практике. Кроме того, внесено новое понятие "специалист по работе с молодежью". Предложенными изменениями конкретизировано, кто именно относится к категории "молодая семья", "молодой специалист".Также в проекте существенно расширены цели и основные направления молодежной политики. Разработчики отнесли к ним гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализацию молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Ко второму чтению также была доработана статья, посвященная мониторингу реализации молодежной политики. Предусмотрена подготовка ежегодного доклада о положении молодежи в РФ. Вместе с тем, в поправках предусмотрен дистанционный формат участия в реализации молодежной политики.Как сообщил журналистам председатель комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, после принятия закон о молодежной политике "позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания, что достаточно важно, учитывая современные тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения"."Кроме того, он даст основание для унификации форм и видов поддержки во всех регионах страны. Благодаря этому неравенство мер социальной поддержки молодых людей и молодых семей в регионах будет исключено, так же как и разночтения в возрастном цензе. В законопроект вносится уточнение, что к молодежи относятся лица до 35 лет включительно. И эта возрастная планка - единая для всех субъектов РФ. При наличии возможности регионы могут ее увеличить, но никак не уменьшить!" - подчеркнул Пайкин.Глава комитет назвал этот законопроект "знаковым", так как впервые молодежь как целевая аудитория законопроекта принимала участие в его создании, и, можно сказать, "стала его соавтором".
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госдума рф, общество

Госдума приняла во втором чтении законопроект о молодежной политике

15:21 22.12.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Госдума приняла во II чтении законопроект о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – "до 35 лет включительно", вместо нынешних "до 30 лет".
Госдума месяц назад приняла в первом чтении законопроект "О молодежной политике в Российской Федерации". Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи". В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории "молодежи" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
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Названы регионы-лидеры по реализации молодежной политики
Ко второму чтению комитетом ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержано 42 поправки, которые были инициированы в ходе широкого обсуждения законопроекта в СФ и Госдуме, законодательных собраниях субъектов федерации, а также на встречах с представителями общественных молодежных объединений.
Изменения коснулись основных понятий, формулируемых законопроектом, целей и принципов молодежной политики. В законопроект вносится уточнение, что к молодежи относятся лица до 35 лет включительно, что позволит избежать разночтения при применении закона на практике. Кроме того, внесено новое понятие "специалист по работе с молодежью". Предложенными изменениями конкретизировано, кто именно относится к категории "молодая семья", "молодой специалист".
Также в проекте существенно расширены цели и основные направления молодежной политики. Разработчики отнесли к ним гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализацию молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ко второму чтению также была доработана статья, посвященная мониторингу реализации молодежной политики. Предусмотрена подготовка ежегодного доклада о положении молодежи в РФ. Вместе с тем, в поправках предусмотрен дистанционный формат участия в реализации молодежной политики.
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В проекте о молодежной политике пропишут механизм мониторинга в регионах
Как сообщил журналистам председатель комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, после принятия закон о молодежной политике "позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания, что достаточно важно, учитывая современные тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения".
"Кроме того, он даст основание для унификации форм и видов поддержки во всех регионах страны. Благодаря этому неравенство мер социальной поддержки молодых людей и молодых семей в регионах будет исключено, так же как и разночтения в возрастном цензе. В законопроект вносится уточнение, что к молодежи относятся лица до 35 лет включительно. И эта возрастная планка - единая для всех субъектов РФ. При наличии возможности регионы могут ее увеличить, но никак не уменьшить!" - подчеркнул Пайкин.
Глава комитет назвал этот законопроект "знаковым", так как впервые молодежь как целевая аудитория законопроекта принимала участие в его создании, и, можно сказать, "стала его соавтором".
 
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