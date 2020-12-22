https://ria.ru/20201222/pokhorony-1590437475.html

Курляндского похоронят 23 декабря на Востряковском кладбище в Москве

Курляндского похоронят 23 декабря на Востряковском кладбище в Москве

Писателя и сценариста, одного из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александра Курляндского похоронят в среду на Востряковском кладбище в Москве, прощание... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:21

2020-12-22T17:21

2020-12-22T18:27

культура

центральный дом работников искусств

александр курляндский

союзмультфильм

москва

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Писателя и сценариста, одного из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александра Курляндского похоронят в среду на Востряковском кладбище в Москве, прощание пройдет в Центральном доме работников искусств, сообщил РИА Новости племянник писателя.Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни."Похоронят на Востряковском кладбище рядом с родителями", - сказал собеседник агентства.Прощание пройдет в среду в Центральном доме работников искусств с 11 до 12 часов, сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".Лауреат Государственной премии СССР, автор книг для детей, сценарист и драматург Курляндский был одним из создателей известного мультипликационного сериала "Ну, погоди!", автором сценариев сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.

https://ria.ru/20201221/kurlyandskiy-1590219476.html

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центральный дом работников искусств, александр курляндский, союзмультфильм, москва, общество