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Курляндского похоронят 23 декабря на Востряковском кладбище в Москве
Курляндского похоронят 23 декабря на Востряковском кладбище в Москве
Писателя и сценариста, одного из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александра Курляндского похоронят в среду на Востряковском кладбище в Москве, прощание... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:21
2020-12-22T17:21
2020-12-22T18:27
культура
центральный дом работников искусств
александр курляндский
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общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Писателя и сценариста, одного из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александра Курляндского похоронят в среду на Востряковском кладбище в Москве, прощание пройдет в Центральном доме работников искусств, сообщил РИА Новости племянник писателя.Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни."Похоронят на Востряковском кладбище рядом с родителями", - сказал собеседник агентства.Прощание пройдет в среду в Центральном доме работников искусств с 11 до 12 часов, сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".Лауреат Государственной премии СССР, автор книг для детей, сценарист и драматург Курляндский был одним из создателей известного мультипликационного сериала "Ну, погоди!", автором сценариев сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.
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центральный дом работников искусств, александр курляндский, союзмультфильм, москва, общество