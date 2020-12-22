Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201222/pokhorony-1590437475.html
Курляндского похоронят 23 декабря на Востряковском кладбище в Москве
Курляндского похоронят 23 декабря на Востряковском кладбище в Москве
Писателя и сценариста, одного из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александра Курляндского похоронят в среду на Востряковском кладбище в Москве, прощание... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:21
2020-12-22T18:27
культура
центральный дом работников искусств
александр курляндский
союзмультфильм
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/94621/52/946215280_0:386:1905:1458_1920x0_80_0_0_bff85d700f6bf36e0cc94eaa3006446b.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Писателя и сценариста, одного из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александра Курляндского похоронят в среду на Востряковском кладбище в Москве, прощание пройдет в Центральном доме работников искусств, сообщил РИА Новости племянник писателя.Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни."Похоронят на Востряковском кладбище рядом с родителями", - сказал собеседник агентства.Прощание пройдет в среду в Центральном доме работников искусств с 11 до 12 часов, сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".Лауреат Государственной премии СССР, автор книг для детей, сценарист и драматург Курляндский был одним из создателей известного мультипликационного сериала "Ну, погоди!", автором сценариев сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.
https://ria.ru/20201221/kurlyandskiy-1590219476.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/94621/52/946215280_0:134:1905:1563_1920x0_80_0_0_a5789a8d2a42a60cc791dd6c838001eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центральный дом работников искусств, александр курляндский, союзмультфильм, москва, общество

Курляндского похоронят 23 декабря на Востряковском кладбище в Москве

17:21 22.12.2020 (обновлено: 18:27 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПисатель и сценарист Александр Курляндский
Писатель и сценарист Александр Курляндский - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Писателя и сценариста, одного из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александра Курляндского похоронят в среду на Востряковском кладбище в Москве, прощание пройдет в Центральном доме работников искусств, сообщил РИА Новости племянник писателя.
Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
"Похоронят на Востряковском кладбище рядом с родителями", - сказал собеседник агентства.
Прощание пройдет в среду в Центральном доме работников искусств с 11 до 12 часов, сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
Лауреат Государственной премии СССР, автор книг для детей, сценарист и драматург Курляндский был одним из создателей известного мультипликационного сериала "Ну, погоди!", автором сценариев сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.
Александр Курляндский - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 14:11Культура
Названа причина смерти сценариста "Ну, погоди!" Курляндского
 
КультураЦентральный дом работников искусствАлександр КурляндскийСоюзмультфильмМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07В Кузбассе продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
08:01Один из районов Китая снял транспортные ограничения с Россией
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
05:38В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым
05:31Филиппины прекращают прием авиарейсов из Великобритании, сообщило СМИ
Лента новостейМолния