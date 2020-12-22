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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с утра среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T23:39
2020-12-22T23:39
россия
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с утра среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с 9.00 до 21.00 23 декабря.
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россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

23:39 22.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с утра среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

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Вчера, 23:29
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Отмечается, что предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с 9.00 до 21.00 23 декабря.
 
РоссияПогодаГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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