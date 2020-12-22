https://ria.ru/20201222/pogoda-1590480793.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с утра среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T23:39

2020-12-22T23:39

2020-12-22T23:39

россия

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с утра среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с 9.00 до 21.00 23 декабря.

https://ria.ru/20201222/snegopad-1590480362.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество