https://ria.ru/20201222/pogoda-1590473787.html

Москвичам рассказали о погоде в последние дни года

Москвичам рассказали о погоде в последние дни года

Солнечная погода ожидается в Москве на следующей неделе, в последние дни года возможны снегопады, а дневные морозы могут достигать минус 7 - минус 10 градусов,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T21:55

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россия

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Солнечная погода ожидается в Москве на следующей неделе, в последние дни года возможны снегопады, а дневные морозы могут достигать минус 7 - минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, Новый год в этом году москвичи встретят и с легкими бодрящими морозцами, и с нормальным снежным покровом.

https://ria.ru/20201222/greta-1590472958.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, евгений тишковец, москва, общество