https://ria.ru/20201222/pogoda-1590473787.html
Москвичам рассказали о погоде в последние дни года
Москвичам рассказали о погоде в последние дни года
Солнечная погода ожидается в Москве на следующей неделе, в последние дни года возможны снегопады, а дневные морозы могут достигать минус 7 - минус 10 градусов,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T21:55
2020-12-22T21:55
2020-12-22T21:55
россия
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Солнечная погода ожидается в Москве на следующей неделе, в последние дни года возможны снегопады, а дневные морозы могут достигать минус 7 - минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, Новый год в этом году москвичи встретят и с легкими бодрящими морозцами, и с нормальным снежным покровом.
https://ria.ru/20201222/greta-1590472958.html
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