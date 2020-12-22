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Москвичам рассказали о погоде в последние дни года
Москвичам рассказали о погоде в последние дни года
Солнечная погода ожидается в Москве на следующей неделе, в последние дни года возможны снегопады, а дневные морозы могут достигать минус 7 - минус 10 градусов,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T21:55
2020-12-22T21:55
россия
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Солнечная погода ожидается в Москве на следующей неделе, в последние дни года возможны снегопады, а дневные морозы могут достигать минус 7 - минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, Новый год в этом году москвичи встретят и с легкими бодрящими морозцами, и с нормальным снежным покровом.
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россия, погода, евгений тишковец, москва, общество

Москвичам рассказали о погоде в последние дни года

21:55 22.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Москворецкой набережной в Москве
Автомобильное движение на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Солнечная погода ожидается в Москве на следующей неделе, в последние дни года возможны снегопады, а дневные морозы могут достигать минус 7 - минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

"В начале следующей недели будет солнечно и без осадков, ночами ударят морозы до минус 10 - минус 15, днем не выше минус 5 - минус 10. Но и это ненадолго. В последние дни уходящего года возможны еще один – два небольших снегопада и смягчение температуры воздуха до комфортных показателей, в среднем это от минус 2 до минус 7",- сказал Тишковец.

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По его словам, Новый год в этом году москвичи встретят и с легкими бодрящими морозцами, и с нормальным снежным покровом.
 
РоссияПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
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