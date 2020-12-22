Россиян предупредили о резких изменениях погоды
15:10 22.12.2020 (обновлено: 15:59 22.12.2020)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаснеженные машины в одном из дворов в Краснодаре после снегопада
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На европейскую часть России надвигается атлантический циклон, сообщил центр "Фобос".
Как отмечается, из-за него уже ухудшилась погода на юге — на Кавказе, в Краснодарском крае и на Ставрополье пойдет снег, интенсивность осадков может превысить 20 миллиметров. Такая же погода установится и на севере европейской части страны.
В средней полосе России до среды, 23 декабря, продержится азиатский антициклон, но уже со следующего дня там начнутся осадки, которые будут самыми сильными с начала зимы.
К концу рабочей недели циклон займет территорию от северных регионов Урала до Балтийского моря. В некоторых областях на западе европейской части России всего за сутки может выпасть порядка половины месячной нормы снега.
В Крыму, прогнозируют синоптики, зимняя погода продержится до среды, а уже к пятнице температура поднимется до 11-13 градусов выше нуля.
В Москве ближайшие два дня погодных изменений не предвидится, но уже к субботе выпадет более трети месячного объема снега и потеплеет до нуля.