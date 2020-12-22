https://ria.ru/20201222/pogoda-1590407133.html

Россиян предупредили о резких изменениях погоды

Россиян предупредили о резких изменениях погоды

На европейскую часть России надвигается атлантический циклон, сообщил центр "Фобос". РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:10

2020-12-22T15:10

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россия

погода

центр "фобос"

общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На европейскую часть России надвигается атлантический циклон, сообщил центр "Фобос".Как отмечается, из-за него уже ухудшилась погода на юге — на Кавказе, в Краснодарском крае и на Ставрополье пойдет снег, интенсивность осадков может превысить 20 миллиметров. Такая же погода установится и на севере европейской части страны.В средней полосе России до среды, 23 декабря, продержится азиатский антициклон, но уже со следующего дня там начнутся осадки, которые будут самыми сильными с начала зимы.К концу рабочей недели циклон займет территорию от северных регионов Урала до Балтийского моря. В некоторых областях на западе европейской части России всего за сутки может выпасть порядка половины месячной нормы снега.В Крыму, прогнозируют синоптики, зимняя погода продержится до среды, а уже к пятнице температура поднимется до 11-13 градусов выше нуля.В Москве ближайшие два дня погодных изменений не предвидится, но уже к субботе выпадет более трети месячного объема снега и потеплеет до нуля.

https://ria.ru/20201222/pokholodanie-1590317936.html

россия

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россия, погода, центр "фобос", общество